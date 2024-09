+++++ MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR +++++

BRASILIEN - Geldpolitik

Die brasilianische Zentralbank hat die Leitzinsen wegen der hartnäckig hohen Inflation erstmals seit zwei Jahren erhöht - auf 10,75 von 10,50 Prozent. Sie hatte ihren Lockerungszyklus im Mai gestoppt und den Zins seither stabil gehalten.

NEUSEELAND - Konjunktur

Das neuseeländische BIP ist im zweiten Quartal zum Vorquartal um 0,2 Prozent zurückgegangen. Ökonomen hatten eine Schrumpfung um 0,4 Prozent geschätzt. Im Jahresvergleich sank das BIP um 0,5 Prozent, wie Analysten auch erwartet hatten.

USA - Politik

Das von den Republikanern mit knapper Mehrheit dominierte US-Repräsentantenhaus hat sich mehrheitlich gegen eine befristete Finanzierungsmaßnahme zur Abwendung eines Regierungsstillstands ausgesprochen. Der Entwurf, den der Republikanische Speaker Mike Johnson eingebracht hatte, wurde mit 220 zu 202 Stimmen abgelehnt. 14 Republikaner stimmten mit nein. Eine solche Finanzierungsmaßnahme ist notwendig, um einen Regierungs-Shutdown nach dem Ende des Fiskaljahres am 30. September zu verhindern. Im vergangenen Jahr hatte eine ähnliche Situation heftige innerparteiliche Kämpfe bei den Republikanern ausgelöst, was zur Abwahl des damaligen Speakers Kevin McCarthy führte.

ÖL - Strategische US-Reserven

Das US-Energieministerium will 6 Millionen Barrel Öl für die strategische Ölreserve des Landes ankaufen. Von Februar bis Mai 2025 sollen jeden Monat 1,5 Millionen Barrel nach Bayou Choctaw in Louisiana geliefert werden. Die Behörde strebt einen Preis von 79 US-Dollar pro Barrel oder weniger an, um die strategische Reserve nach Notverkäufen 2022 wieder aufzufüllen. Der durchschnittliche Verkaufspreis betrug damals 95 Dollar.

BOEING

schickt Büroangestellte vorübergehend in den unbezahlten Urlaub, um Kosten zu sparen, während die größte Gewerkschaft streikt.

LOCKHEED MARTIN

hat den Zuschlag für die Entwicklung und den Bau sogenannter "GeoXO Lightning Mapper"-Instrumenten für die US-Wetter- und Ozeanografiebehörde National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) erhalten. Der Basisvertrag hat einen Wert von rund 270 Millionen Dollar.

T-MOBILE US

will bis 2027 bis zu 50 Milliarden Dollar über Dividenden und Aktienrückkäufe ausschütten. Weitere 10 Milliarden Dollar sollen für Zukäufe ausgegeben werden. Das Unternehmen will den weiteren Angaben zufolge bis 2028 das Ziel von 12 Millionen 5G-Breitbandkunden erreichen, entsprechend einer Steigerung von mehr als 50 Prozent gegenüber dem früheren Ziel von 7 bis 8 Millionen Kunden bis 2025. Das Wachstum des bereinigten EBITDA (core) soll bis 2027 voraussichtlich 38 bis 39 Milliarden Dollar erreichen.

T-MOBILE US

hat eine Partnerschaft mit OpenAI angekündigt, um eine Plattform für Künstliche Intelligenz zu entwickeln.

U.S. STEEL / NIPPON STEEL

Die geplante Übernahme von U.S. Steel durch den japanischen Wettbewerber Nippon Steel dürfte erst nach den US-Präsidentschaftswahlen entschieden werden. Der für Auslandsinvestitionen zuständige Sicherheitsausschuss habe einem Antrag der Unternehmen stattgegeben, den 14,1 Milliarden Dollar schweren Deal erneut zu prüfen, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen. Mit der erneuten Einreichung startet eine neue 90-Tage-Frist. Präsident Biden sagte, dass U.S. Steel, eine jahrhundertealte Säule der US-Industrie, in heimischen Besitz und Betrieb bleiben sollte. Der ehemalige Präsident Donald Trump versprach, das Geschäft zu blockieren, sollte er die Wahl gewinnen. Vizepräsidentin Kamala Harris schloss sich Anfang des Monats Bidens Position an.

