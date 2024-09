Die zwei Chip-Giganten erwägen den Bau riesiger Fabrikanlagen in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE). Führungskräfte von TSMC, dem weltgrößten Chiphersteller, haben kürzlich die VAE besucht, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten. Sie haben demnach über einen Anlagenkomplex gesprochen, der mit einigen der größten und fortschrittlichsten Standorte des Unternehmens in Taiwan vergleichbar sei. Auch Samsung Electronics erwägt laut anderen Personen mit Kenntnis der Strategie in den kommenden Jahren umfangreiche neue Chipfabriken in dem Land. Hochrangige Manager des südkoreanischen Unternehmens haben die VAE kürzlich besucht und über diese Möglichkeit gesprochen.

September 23, 2024 01:45 ET (05:45 GMT)