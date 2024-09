Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat ein neuartiges Medikament zur Behandlung von Schizophrenie zugelassen. das die Symptome der Patienten ohne die unangenehmen Nebenwirkungen der gängigen Antipsychotika stabilisieren könnte. Das neue Medikament mit dem Namen Cobenfy von Bristol-Myers Squibb wirkt, indem es ein neues Ziel im Gehirn mobilisiert, das Wissenschaftler erst in den letzten Jahrzehnten erforscht haben.

MITSUBISHI

hat ihre Investition in die malaysische Flüssiggasanlage der staatlichen Ölgesellschaft Petroliam Nasional (Petronas) ausgeweitet. Der japanische Mischkonzern unterzeichnete eine Vereinbarung mit Petronas, seine 10-prozentige Beteiligung an Malaysia LNG Dua um zehn Jahre zu verlängern und 10 Prozent in Malaysia LNG Tiga zu reinvestieren.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/gos/cln

(END) Dow Jones Newswires

September 27, 2024 01:43 ET (05:43 GMT)