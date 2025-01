METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.631,06 2.640,23 -0,3% -9,17 +0,3%

Wer­bung Wer­bung

Silber (Spot) 29,55 29,62 -0,2% -0,07 +2,3%

Platin (Spot) 932,98 941,43 -0,9% -8,45 +2,9%

Kupfer-Future 4,06 4,07 -0,3% -0,01 +0,9%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG 20.00 UHR +++++

POLITIK USA / SYRIEN

Wer­bung Wer­bung

Die US-Regierung will am Montag mitteilen, dass sie die Beschränkungen für humanitäre Hilfe für Syrien lockert. Dieser Schritt soll die Lieferung von grundlegenden Gütern beschleunigen, ohne dass dazu alle Sanktionen aufgehoben werden müssten, die andere Hilfsmöglichkeiten für die neue Regierung in Damaskus einschränken.

INNENPOLITIK USA

- Mike Johnson ist der neue Sprecher des US-Repräsentantenhauses. Der Kongressabgeordnete aus Louisiana und ehemalige Sprecher setzte sich in der ersten Abstimmung durch. Überschattet wurde die Wahl aber dadurch, dass sich mehrere erzkonservative Mitglieder enthielten und drei Republikaner zunächst für andere Kandidaten stimmten. Das führte zu einer hektischen Gesprächsrunde zwischen Johnson-Verbündeten und den Verweigerern sowie zu einem späten Eingreifen Donald Trumps.

Wer­bung Wer­bung

- Ein New Yorker Richter hat am Freitag überraschend entschieden, dass er Donald Trump im Zusammenhang mit Schweigegeldzahlungen noch vor Beginn von dessen zweiter Amtszeit verurteilen wird. Richter Juan Merchan erklärte, dass er Trump am 10. Januar verurteilen werde. Damit wies er das Argument des ehemaligen Präsidenten zurück, dass das Urteil nach seiner Wiederwahl nicht aufrechterhalten werden könne. Die Staatsanwaltschaft von Manhattan hatte sich bereit erklärt, die Verurteilung auf die Zeit nach Trumps zweiter Amtszeit zu verschieben oder das Verfahren sogar ganz einzustellen, was der Richter jedoch ablehnte.

KFZ-ABSATZ JAPAN

Der Kfz-Absatz ging im Dezember auf Jahressicht um 9,3 Prozent zurück

VERBRAUCHERPREISE THAILAND

Die Verbraucherpreise stiegen im Dezember auf Jahressicht um 1,23 Prozent. Volkswirte hatten den Anstieg auf 1,41 Prozent geschätzt.

FOXCONN

Der Umsatz stieg im vierten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 15 Prozent auf 2,132 Billionen New Taiwan Dollar (NTD), umgerechnet rund 62,77 Milliarden Euro. Dies war der höchste Umsatz, den das Unternehmen je im vierten Quartal erzielt hat, und übertraf die von Factset ermittelten Marktschätzungen von 2,07 Billionen NTD. Für das erste Quartal erwartet Foxconn zudem ein "signifikantes Wachstum".

LG

Die IT-Tochter des südkoreanischen Mischkonzerns LG will mit einem Börsengang in Südkorea umgerechnet rund 790 Millionen Euro erlösen. LG CNS plant den Verkauf von 19,4 Millionen Aktien in einer Preisspanne zwischen 53.700 und 61.900 Won pro Stück. Das wären bis zu 1,2 Billionen Won insgesamt, wie aus einem Datenblatt des Unternehmens hervorgeht. Damit wäre die Tochtergesellschaft insgesamt mit 3,4 bis 4,0 Milliarden Euro bewertet.

MICROSOFT

plant, im laufenden im Juni endenden Geschäftsjahr, 80 Milliarden Dollar in Rechenzentren für die Technologie Künstlicher Intelligenz (KI) zu investieren und damit seine Strategie fortzusetzen, Geld in die Infrastruktur zu stecken, die hinter dem Technologieboom steht. Damit würde der Weg fortgesetzt, den Microsoft im ersten Quartal des Geschäftsjahres schon eingeschlagen hat, als 20 Milliarden Dollar für Investitionen und Leasingverträge, hauptsächlich für Rechenzentren, ausgegeben wurden.

XPENG

will zusammen mit Volkswagen eines der größten Schnellladenetze für Elektrofahrzeuge in China aufbauen. Wie die Unternehmen am Montag mitteilten, werden sie gemeinsam mehr als 20.000 Ladesäulen in 420 Städten in China errichten. Die leistungsstarken, flüssigkeitsgekühlten Superschnellladesäulen sollen sowohl Kunden von XPeng als auch von Volkswagen zur Verfügung stehen.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/cln

(END) Dow Jones Newswires

January 06, 2025 01:41 ET (06:41 GMT)