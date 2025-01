Der Goldpreis legte um 0,5 Prozent zu. Marktteilnehmer sprachen von einem steigenden Bedürfnis nach vermeintlicher Sicherheit und verwiesen auf die Aussagen des designierten Präsidenten Donald Trump. Er hatte Ansprüche auf den Panama-Kanal, Grönland und sogar Kanada geäußert.

KONJUNKTUR CHINA

Die People's Bank of China (PBoC) kündigte am Donnerstag an, dass sie in der kommenden Woche Zentralbankpapiere in Hongkong ausgeben wird, ein Instrument, das üblicherweise zur Stabilisierung des Yuan-Wechselkurses auf dem Offshore-Markt eingesetzt wird.

January 09, 2025 01:52 ET (06:52 GMT)