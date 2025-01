+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:35 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0285 -0,1% 1,0300 1,0298 -0,7%

EUR/JPY 162,89 -0,0% 162,91 162,85 0%

EUR/GBP 0,8377 +0,1% 0,8367 0,8387 +1,2%

GBP/USD 1,2278 -0,3% 1,2311 1,2277 -1,9%

USD/JPY 158,36 +0,1% 158,15 158,10 +0,7%

USD/KRW 1.465,47 +0,7% 1.455,25 1.461,57 -0,7%

USD/CNY 7,1859 -0,1% 7,1910 7,1868 -0,3%

USD/CNH 7,3541 -0,0% 7,3559 7,3534 +2,0%

USD/HKD 7,7818 -0,0% 7,7825 7,7794 +0,2%

AUD/USD 0,6191 -0,1% 0,6198 0,6192 +0,0%

NZD/USD 0,5587 -0,2% 0,5601 0,5592 -0,2%

Bitcoin

BTC/USD 93.893,15 +1,5% 92.493,45 93.491,80 -0,8%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Das Pfund geriet im Zuge eines Ausverkaufs britischer Staatsanleihen unter Druck. Beobachter sprachen mit Blick auf die Kombination steigender Marktzinsen und schwacher Währung von "fiskalischen Bedenken" wegen der steigenden Staatsverschuldung und Zweifeln am Wachstum der britischen Wirtschaft.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 74,27 73,92 +0,5% +0,35 +3,6%

Brent/ICE 77,30 76,92 +0,5% +0,38 +3,3%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise erholten sich, nachdem am Mittwoch der festere Dollar und ein überraschend drastischer Anstieg der Benzinbestände belastet hatten. Die US-Sorte WTI verteuerte sich um gut 1 Prozent.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.676,77 2.669,73 +0,3% +7,04 +2,0%

Silber (Spot) 30,28 30,13 +0,5% +0,15 +4,9%

Platin (Spot) 965,55 960,95 +0,5% +4,60 +6,5%

Kupfer-Future 4,32 4,31 +0,3% +0,01 +7,4%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Gold profitierte weiter vom Sicherheitsbedürfnis der Anleger angesichts der Aussagen des designierten Präsidenten Donald Trump. Er hatte Ansprüche auf den Panama-Kanal, Grönland und sogar Kanada geäußert. Der Preis für die Feinunze stieg um 0,5 Prozent.

+++++ MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 20.00 UHR +++++

INNENPOLITIK USA

Der Oberste Gerichtshof der USA hat es abgelehnt, die strafrechtliche Verurteilung des designierten US-Präsidenten Donald Trump wegen der Vertuschung der Schweigegeldzahlungen an die frühere Pornodarstellerin Stormy Daniels zu blockieren, und damit den Weg für ein Gerichtsverfahren am Freitag in New York freigemacht, das den ins Amt zurückkehrenden Staatschef als Straftäter brandmarken wird.

KONSUMAUSGABEN JAPAN

- Konsumneigung Nov +0,2 Pkt gg Vorjahr

- Konsumneigung Nov 74,9%

- Ausgaben Arbeitnehmer-Haushalte Nov +1,5% gg Vorjahr

- Ausgaben privater Haushalte Nov -0,4% (PROGNOSE: -0,8%) gg Vorjahr

BLACKROCK

zieht sich aus dervon den Vereinten Nationen geförderten Klimainitiative Net Zero Asset Managers Initiative zurückhat. Dabei handelt es sich um eine internationale Gruppe von Vermögensverwaltern, die sich dem Ziel verschrieben haben, bis 2050 keine Treibhausgasemissionen mehr zu verursachen. "Unsere Mitgliedschaften in einigen dieser Organisationen haben Verwirrung über die Praktiken von Blackrock gestiftet und uns rechtlichen Anfragen verschiedener Behörden ausgesetzt", schrieb Vize-Chairman Philipp Hildebrand in seinem Kundenbrief, der dem Wall Street Journal vorliegt.

KKR / PSP INVESTMENTS

KKR geht eine Partnerschaft mit dem Public Sector Pension Investment Board (PSP) ein, um für 2,82 Milliarden Dollar einen Anteil von 19,9 Prozent an zwei Bereichen von American Electric Power (AEP) zu erwerben.

TIKTOK

Der Milliardär Frank McCourt hat mit seinen Übernahmeplänen für das US-Geschäft der Kurzvideo-App Tiktok ernst gemacht. Kurz vor Ablauf der Frist, in der der chinesische Bytedance-Konzern das Geschäft verkaufen muss, legte ein von McCourt gebildetes Konsortium ein offizielles Angebot vor.

