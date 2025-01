Die beiden größten Stahlproduzenten der USA planen offenbar eine Übernahme von US Steel. Cleveland-Cliffs und Nucor prüfen derzeit ein Gebot, wie mit den Vorgängen vertraute Personen sagten. US Steel war sich eigentlich mit Nippon Steel handelseinig, doch blockiert Präsident Joe Biden eine Übernahme durch die Japaner. Auch der künftige Präsident Donald Trump hatte sich öffentlich gegen einen solchen Deal ausgesprochen. Cleveland-Cliffs wolle nun US Steel komplett übernehmen und denn das Stahlwerk Big River Steel an Nucor verkaufen. Ein Angebot werde voraussichtlich im höheren 30-Dollar-Bereich je US Steel-Aktie liegen.

January 14, 2025