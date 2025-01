Top-Manager Mark Wiedman verlässt den weltgrößten Vermögensverwalter, wie eine mit der Angelegenheit vertraute Person berichtet. Wiedman war zuletzt Leiter des globalen Kundengeschäfts und galt als Kandidat für die Nachfolge des langjährigen Chief Executive Larry Fink, wenn dieser in den Ruhestand geht.

BUNGE/VITERRA

Bunge hat von Kanada grünes Licht für seine 8,2 Milliarden Dollar schwere Übernahme von Viterra erhalten, nachdem die Unternehmen Zugeständnisse gemacht haben, um kartellrechtliche Bedenken auszuräumen. Die kanadische Kartellbehörde hatte Bedenken, dass die Übernahme dem Wettbewerb im Getreide- und Ölsaatensektor erheblichen schaden könnte.

INTEL

plant, seinen globalen Risikokapitalarm, Intel Capital, abzutrennen und in einen eigenständigen Investmentfonds umzuwandeln.

MASTERCARD

hat einen Vergleich in Höhe von 26 Millionen Dollar in einer Klage eingereicht, in der es um Lohn- und Einstellungsdiskriminierung ging.

META PLATFORMS

will am 10. Februar 5 Prozent seiner Mitarbeiter entlassen. Konzernchef Mark Zuckerberg schrieb in einem internen Memo, er wolle die Messlatte bei den Leistungsanforderungen höher legen und sich schneller von Mitarbeitern mit geringerer Leistung trennen. Der Konzern werde die Stellen im Laufe des Jahres neu besetzen und nicht jeden entlassen, der die Erwartungen nicht erfüllt, wenn "wir optimistisch über dessen künftige Performance sind".

