+++++ MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 20.00 UHR +++++

GELDPOLITIK CHINA

Die chinesische Notenbank hat dem Finanzmarkt weitere Liquidität zugeführt. Sie hat 200 Milliarden Yuan (umgerechnet gut 26 Milliarden Euro) über ihre mittelfristigen Kreditfazilität (MLF) zu einem stabilen Zinssatz von 2,0 Prozent bereitgestellt. Die MLF wurde in der Vergangenheit verwendet, um Chinas Benchmark-Kreditzinsen zu berechnen. Doch die Zentralbank ist davon abgekommen und geht nun dazu über, die Leitzinsen mit den Zinssätzen eines kurzfristigeren geldpolitischen Instruments zu verknüpfen.

INNENPOLITIK USA

Ein Bundesrichter hat die Durchführungsverordnung von US-Präsident Donald Trump zur Abschaffung der Staatsbürgerschaft per Geburt in den USA vorübergehend blockiert - ein früher Rückschlag für die Einwanderungspolitik der Trump-Regierung. In einer Gerichtsanhörung sagte US-Bezirksrichter John C. Coughenour, er werde eine einstweilige Verfügung erlassen, die der Regierung die Umsetzung des Dekretes untersage, bis er Argumente zu ihrer Rechtmäßigkeit gehört habe.

BOEING

wird ein schwieriges Jahr mit einem unerwartet hohen Verlust abschließen. Der Flugzeugbauer geht davon aus, im vierten Quartal 2024 einen Verlust von rund 4 Milliarden Dollar eingefahren zu haben. Der Konzern hatte mit einem Streik, hohen Verlusten bei US-Regierungsprojekten und Kosten für Stellenstreichungen zu kämpfen.

TEXAS INSTRUMENTS

hat für das vierte Quartal einen Rückgang von Umsatz und Gewinn verzeichnet, der aber geringer ausfiel als von den Analysten erwartet.

