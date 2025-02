Gold wurde auf Rekordhoch gehandelt. Die Feinunze gewann 0,2 Prozent auf 2.800 Dollar. Weiter profitierte das Edelmetall von seinem Status als sicherer Hafen - gerade im Hinblick auf die Verhängung neuer Zölle durch die USA. Die Nachfrage nach sicheren Anlagen sei angesichts der Unsicherheit über die Auswirkungen der von der Trump-Regierung vorgeschlagenen Zölle auf Inflation und Wirtschaftswachstum gestiegen, so Ricardo Evangelista von ActivTrades. Sollten die Zölle umgesetzt werden, könnten sie die Inflation in den USA in die Höhe treiben und möglicherweise einen Handelskrieg auslösen, was die globale Wirtschaftsaussichten trüben würde, so der Analyst weiter. Laut Neil Meader, Direktor bei Metals Focus, ist außerdem eine beträchtliche Anzahl von Zentralbanken an Gold als Mittel zur Abkehr vom US-Dollar interessiert.

Wer­bung Wer­bung

+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG, 20.00 UHR +++++

USA - WIRTSCHAFTSPOLITIK

Die USA werden ab Mitte Februar Zölle auf Computerchips, Pharmazeutika, Stahl, Aluminium, Kupfer sowie Öl- und Gasimporte erheben, sagte Präsident Donald Trump am Freitag und eröffnete damit eine neue Front in den bevorstehenden Handelskonflikten für die zweite Amtszeit. "Das wird ziemlich bald passieren", sagte Trump zu Reportern im Oval Office und fügte hinzu, dass er auch die Zölle für die Europäische Union erhöhen möchte, die uns "so schrecklich behandelt hat". Er spezifizierte allerdings nicht, ab wann diese gelten oder wie hoch die Zölle ausfallen werden.

USA / VENEZUELA

Ein hochrangiger Beamter der Trump-Administration besuchte am Freitag Venezuela, um mit dem Machthaber Nicolás Maduro ein Abkommen zu schließen, in dem er sich bereit erklärt, von den USA abgeschobene Personen aufzunehmen und inhaftierte Amerikaner freizulassen, im Gegenzug für eine Lockerung des Drucks auf das autoritäre Regime, sagten mit den Gesprächen vertraute Personen.

Wer­bung Wer­bung

CHINA - KONJUNKTUR

In der chinesischen Industrie hat sich die Aktivität im Januar verlangsamt. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor verringerte sich auf 50,1 (Dezember: 50,5) Punkte.

META PLATFORMS

erwägt nach Angaben von Insidern die Verlegung des juristischen Firmensitzes von Delaware, wo bislang die meisten großen US-Firmen rechtlich ansässig sind. Texas hab sich als besserer Standort für Unternehmen wie Meta mit Großaktionären wie Mark Zuckerberg erwiesen, sagten mehrere mit der Situation vertraute Personen. Mit einer solchen Änderung würde die Konzernzentrale nicht verlagert.

Wer­bung Wer­bung

X

Elon Musks Social-Media-Unternehmen X hat seine Klage wegen angeblichen Werbeboykotts auf weitere Unternehmen ausgedehnt. X, früher unter dem Namen Twitter bekannt, nannte in einer am Samstag bei einem Bundesgericht in Texas eingereichten Klage Nestlé, Abbott Laboratories, Colgate-Palmolive, Lego , Pinterest, Tyson Foods und Shell als neue Beklagte. In der Klage wird behauptet, dass die Unternehmen und der Werbeverband World Federation of Advertisers gegen das Kartellrecht verstoßen und sich verschworen hätten, um der Plattform gemeinsam Milliarden von Dollar an Werbung vorzuenthalten.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/err/flf/err

(END) Dow Jones Newswires

February 03, 2025 01:43 ET (06:43 GMT)