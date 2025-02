Nach der Vorstellung von US-Präsident Donald Trump sollen die USA langfristig die Kontrolle über den Gazastreifen übernehmen. Die fast zwei Millionen palästinensischen Bewohner sollen zudem dauerhaft in Nachbarländer umgesiedelt werden.

Wer­bung Wer­bung

USA - Geldpolitik

Mary Daly hat es nicht eilig, die Zinsen zu senken, solange sich die Inflation nicht dem 2-Prozent-Ziel der Zentralbank nähert. Ein solides wirtschaftliches Umfeld verschaffe der Fed den Luxus, die Politik so lange beizubehalten, bis die Disinflation wieder an Fahrt gewinne, sagte die Präsidentin der Fed von San Francisco. Daly geht davon aus, dass sich die positive wirtschaftliche Dynamik in diesem Jahr fortsetzen wird, so dass die Fed die Möglichkeit habe, die Inflation durch weiterhin restriktive Zinssätze zu bremsen und zu beobachten, welche politischen Maßnahmen die Regierung ergreife.

USA - Geldpolitik

Nach Ansicht ihres stellvertretenden Vorsitzenden Philip Jefferson solle die US-Notenbank sich mit weiteren Zinsanpassungen zurückhalten, so lange die Wirtschaft und der Arbeitsmarkt stark bleiben. In einem Vortrag sagte Jefferson, dass die Wirtschaft und der Arbeitsmarkt nach einem soliden Jahr 2024 mit Schwung in das Jahr 2025 gekommen seien, was die Entscheidung der Fed vom Januar, die Zinsen nach drei Senkungen in Folge beizubehalten, unterstütze.

Wer­bung Wer­bung

AMD

hat Quartalsergebnisse gemeldet, die besser als erwartet ausgefallen sind. Das Nettoergebnis im vierten Quartal erreichte 482 Millionen Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie 1,09 (Vorjahr: 0,77) Dollar, was einen Tick über der Konsensschätzung der Wall Street von 1,08 Dollar liegt. Der Umsatz betrug 7,7 Milliarden Dollar und übertraf den Konsens von 7,5 Milliarden. Für das laufende Quartal stellte AMD einen Umsatz von 7,1 Milliarden Dollar in Aussicht als Mitte einer Prognosespanne, verglichen mit einer Analystenschätzung von 7 Milliarden.

NISSAN - Honda

Nissan ist mit den Bedingungen, die Honda für eine Fusion der beiden Autohersteller zugrunde legt, offenbar nicht einverstanden. Wie mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten, wollte der Nissan-Vorstand am heutigen Mittwoch zu einer Sitzung zusammenkommen. Noch sei keine endgültige Entscheidung getroffen worden, fügten die informierten Personen hinzu. Allerdings sind die Fusionspläne in Gefahr. Die beiden japanischen Autokonzerne hatten ihre Fusionspläne Ende Dezember vorgestellt.

Wer­bung Wer­bung

TOYOTA

hat im dritten Geschäftsquartal 2024/25 seinen Gewinn deutlicher erhöht als erwartet und wird nun bei seinem Jahresausblick optimistischer. Für den Dreimonatszeitraum, der am 31. Dezember endete, wies der Konzern ein Gewinnwachstum von 62 Prozent auf 2,2 Billionen Yen aus, umgerechnet 13,8 Milliarden Euro. Analysten hatten mit einem Gewinn von 1,18 Billionen Yen gerechnet. Der Umsatz im dritten Quartal stieg um 2,9 Prozent auf 12,4 Billionen Yen.

US POSTAL SERVICE

Der US-Postdienstleister nimmt bis auf Weiteres keine Pakete mehr aus China und Hongkong an. Dieser internationale Service werde erstmal ausgesetzt. Dies wirke sich aber nicht auf die Zustellung von Briefen aus. Der Schritt kommt, nachdem die Trump-Regierung neue Zölle gegen China verhängt hat. So wird auch ein Schlupfloch geschlossen, das es Unternehmen ermöglichte, eine Zollzahlung zu vermeiden, wenn die Pakete im Wert von weniger als 800 US-Dollar direkt an US-Kunden versendet wurden.

SÜDKOREA -KONJUNKTUR

- Verbraucherpreise Jan +2,2% (PROG: +2,0%) gg Vorjahr

- Südkorea Verbraucherpreise Jan +0,7% (PROG: +0,5%) gg Vormonat

- Südkorea Verbraucherpreise Kernrate Jan +1,9% gg Vorjahr, +0,5% gg Vormonat

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/flf/err

(END) Dow Jones Newswires

February 05, 2025 01:43 ET (06:43 GMT)