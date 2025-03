Der Präsident der US-Notenbankfiliale New York, John Williams, rechnet als Folge der Zölle von Präsident Donald Trump bald mit höheren Preisen und berücksichtigt dies in seiner Wirtschaftsprognose. Auf Nachfrage sagte Williams, dass er trotz der möglichen Auswirkungen der Zölle auf die Inflationsrate der Meinung sei, dass die Geldpolitik in einer "sehr guten Position" sei. "Sie ist in bescheidenem Maße restriktiv und trägt meiner Meinung nach dazu bei, die Wirtschaft in einem guten Gleichgewicht zu halten", sagte er. "Ich sehe keine Notwendigkeit, sie sofort zu ändern."

GELDPOLITIK JAPAN

Die Bank of Japan (BoJ) hält laut ihrem stellvertretenden Gouverneur weiterhin Ausschau nach Gelegenheiten, die Zinsen weiter anzuheben, wird dies aber wahrscheinlich nicht überstürzen, da die Kerninflation das Ziel der Zentralbank von 2 Prozent noch nicht erreicht hat.

KONJUNKTUR AUSTRALIEN

Das Wirtschaftswachstum hat im vierten Quartal 2024 angezogen und damit die Gefahr einer Rezession abgewendet. Die Wirtschaft wuchs im Dezember-Quartal gegenüber Vorquartal um 0,6 Prozent und gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 1,3 Prozent.

KONJUNKTUR CHINA

Bei den chinesischen Dienstleistern hat sich die Geschäftsaktivität im Februar verbessert. Der von Caixin und S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor erhöhte sich auf 51,4 (Januar: 51,0) Punkte. Der Index basiert auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind. Der auf Daten der staatlichen Statistikbehörde basierende offizielle Einkaufsmanagerindex war im Februar auf 50,4 (Vormonat: 50,2) Punkte gestiegen. Dieser Indikator ist stärker auf in Staatsbesitz befindliche Großunternehmen ausgerichtet.

US-HALBLEITERBRANCHE

US-Präsident Donald Trump bezeichnete das Fördergesetz Chips Act in seiner Rede vor dem US-Kongress als "schlechtes Geschäft". Er forderte den Kongress auf, die Mittel aus dem Gesetz zu streichen, um das Defizit zu verringern.

