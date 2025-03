hat mit den Ergebnissen für das erste Geschäftsquartal die Erwartungen übertroffen. Der Halbleiterkonzern prognostizierte für das laufende Quartal zudem höhere Umsätze als erwartet. Für die Broadcom-Aktie ging es im nachbörslichen Handel um 8,1 Prozent nach oben. Das Unternehmen erzielte im Berichtszeitraum einen bereinigten Gewinn von 1,60 Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 14,92 Milliarden Dollar. Analysten hatten einen Gewinn von 1,51 Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 14,62 Milliarden Dollar erwartet.

HPE

will im Rahmen eines Kostensenkungsprogramms rund 2.500 Stellen bzw. 5 Prozent der weltweiten Belegschaft streichen, da der Konzerngewinn im Geschäftsjahr 2025 zum Teil durch Zölle belastet werden dürfte. Das Board des Server- und Cloud-Software-Unternehmens genehmigte das Programm, das bis zum Geschäftsjahr 2027 Einsparungen in Höhe von 350 Millionen US-Dollar bringen soll.

KRYPTOWÄHRUNGEN

Die USA bauen eine strategische Bitcoin-Reserve und einen Bestand an anderen Krytowährungen auf. Präsident Donald Trump hat ein entsprechendes Dekret unterzeichnet. Er hatte eine solche Reserve im Wahlkampf versprochen.

CMA CGM

will in den kommenden vier Jahren 20 Milliarden Dollar in die US-Logistik zu investieren. Der Konzern aus Marseille beabsichtigt, die Größe seiner US-flaggengeführten Flotte zu verdreifachen, seine US-Hafenanlagen zu verbessern und ein neues Luftfrachtdrehkreuz in Chicago einzurichten.

March 07, 2025 01:24 ET (06:24 GMT)