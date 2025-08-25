DAX24.277 -0,6%ESt505.472 -0,2%Top 10 Crypto16,15 -0,3%Dow44.938 ±0,0%Nas21.173 -0,7%Bitcoin97.599 -0,5%Euro1,1643 -0,1%Öl67,16 +0,2%Gold3.339 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000 Commerzbank CBK100 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Deutsche Bank 514000 BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Notenbankertreffen in Jackson Hole: DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich tiefer -- Google greift Apples iPhone mit KI-Smartphones an -- Volatus steigert Umsatz und grenzt Verluste ein
Top News
Augen auf Notenbanker-Treffen: DAX stabil erwartet - kein klarer Trend erkennbar Augen auf Notenbanker-Treffen: DAX stabil erwartet - kein klarer Trend erkennbar
Top 10: Das Wichtigste zum Börsengeschehen heute - Bilanzen von Zoom und Clara Technologies voraus Top 10: Das Wichtigste zum Börsengeschehen heute - Bilanzen von Zoom und Clara Technologies voraus
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Gratis-Aktie + 25 € + Top 10 Crypto ETP geschenkt. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!

MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

21.08.25 07:47 Uhr

Das Robotik-Startup hat in zwei Finanzierungsrunden 405 Millionen Dollar eingesammelt. Das Unternehmen, an dem die Risikokapitalgesellschaft von Bill Gates beteiligt ist, hat unter anderem von Nvidia und der privaten Investmentfirma von Amazon-Gründer Jeff Bezos Geld bekommen. NVentures und Bezos Expeditions seien neue Investoren, so FieldAI.

Wer­bung

INTEL

ist auf der Suche nach weiteren Investoren. Wie CNBC berichtet, führt der angeschlagene Chipkonzern derzeit Gespräche mit einer Reihe größerer Investoren, die Eigenkapital mit einem Abschlag zeichnen.

HERTZ / AMAZON

Der US-Autovermieter Hertz verkauft seine Gebrauchtwagen künftig auch über Amazon direkt an Verbraucher.

META PLATFORMS

hat mehreren Informanten zufolge Neueinstellungen in seiner Abteilung für Künstliche Intelligenz eingefroren, nachdem das Unternehmen monatelang mehr als 50 KI-Forscher und -Ingenieure eingestellt hatte. Der Einstellungsstopp, der vergangene Woche in Kraft trat und mit einer umfassenderen Umstrukturierung des Konzerns einhergeht, verbietet auch aktuellen Mitarbeitern den Wechsel zwischen Teams innerhalb der Abteilung. Die Dauer des Einstellungsstopps wurde intern nicht bekannt gegeben.

Wer­bung

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/ros

(END) Dow Jones Newswires

August 21, 2025 01:48 ET (05:48 GMT)