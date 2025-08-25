Das Robotik-Startup hat in zwei Finanzierungsrunden 405 Millionen Dollar eingesammelt. Das Unternehmen, an dem die Risikokapitalgesellschaft von Bill Gates beteiligt ist, hat unter anderem von Nvidia und der privaten Investmentfirma von Amazon-Gründer Jeff Bezos Geld bekommen. NVentures und Bezos Expeditions seien neue Investoren, so FieldAI.

INTEL

ist auf der Suche nach weiteren Investoren. Wie CNBC berichtet, führt der angeschlagene Chipkonzern derzeit Gespräche mit einer Reihe größerer Investoren, die Eigenkapital mit einem Abschlag zeichnen.

HERTZ / AMAZON

Der US-Autovermieter Hertz verkauft seine Gebrauchtwagen künftig auch über Amazon direkt an Verbraucher.

META PLATFORMS

hat mehreren Informanten zufolge Neueinstellungen in seiner Abteilung für Künstliche Intelligenz eingefroren, nachdem das Unternehmen monatelang mehr als 50 KI-Forscher und -Ingenieure eingestellt hatte. Der Einstellungsstopp, der vergangene Woche in Kraft trat und mit einer umfassenderen Umstrukturierung des Konzerns einhergeht, verbietet auch aktuellen Mitarbeitern den Wechsel zwischen Teams innerhalb der Abteilung. Die Dauer des Einstellungsstopps wurde intern nicht bekannt gegeben.

