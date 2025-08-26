will sein 123 Meter hohes Starship-Projekt wieder in Gang bringen. Die Rakete - Herzstück des Systems, mit dem Firmengründer Elon Musk Menschen auf den Mars bringen will - hat eine harte Zeit hinter sich. Bei drei Testflügen in diesem Jahr wurde das Trägersystem von Leckagen, Problemen mit sich vermischenden Treibstoffen und Bränden heimgesucht. Ein neuerlicher Startversuch am Sonntagabend wurde abgebrochen, weil ein Problem mit dem Bodensystem aufgetreten sei.

August 25, 2025 01:49 ET (05:49 GMT)