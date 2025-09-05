DAX23.487 -2,3%ESt505.291 -1,4%Top 10 Crypto15,66 -1,1%Dow45.296 -0,6%Nas21.280 -0,8%Bitcoin95.205 -0,4%Euro1,1631 -0,1%Öl68,95 -0,2%Gold3.534 ±0,0%
MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

03.09.25 07:48 Uhr

Die USA haben dem taiwanischen Chiphersteller TSMC die Genehmigung entzogen, wichtige Ausrüstungen frei an seine wichtigste chinesische Chip-Produktionsstätte zu liefern. Wie Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. mitteilte, hat die US-Regierung TSMC über den Entzug des "validierten Endnutzer"-Status für den Standort Nanjing informiert. Dieser Status erlaubte es TSMC, US-Chipherstellungsausrüstung für seine bestehenden Anlagen in China zu importieren, ohne eine separate US-Genehmigung einholen zu müssen. Die Genehmigung sei mit Wirkung vom 31. Dezember widerrufen worden. Das bedeute, dass künftige Lieferungen von Chipherstellungsausrüstung aus den USA an den TSMC-Standort in Nanjing Exportlizenzen erforderten.

