Die USA haben dem taiwanischen Chiphersteller TSMC die Genehmigung entzogen, wichtige Ausrüstungen frei an seine wichtigste chinesische Chip-Produktionsstätte zu liefern. Wie Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. mitteilte, hat die US-Regierung TSMC über den Entzug des "validierten Endnutzer"-Status für den Standort Nanjing informiert. Dieser Status erlaubte es TSMC, US-Chipherstellungsausrüstung für seine bestehenden Anlagen in China zu importieren, ohne eine separate US-Genehmigung einholen zu müssen. Die Genehmigung sei mit Wirkung vom 31. Dezember widerrufen worden. Das bedeute, dass künftige Lieferungen von Chipherstellungsausrüstung aus den USA an den TSMC-Standort in Nanjing Exportlizenzen erforderten.

Wer­bung Wer­bung

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/gos

(END) Dow Jones Newswires

September 03, 2025 01:49 ET (05:49 GMT)