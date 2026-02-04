Der Halbleiterkonzern hat für das vierte Quartal einen Gewinn von 181,8 Millionen Dollar ausgewiesen, verglichen mit 379,9 Millionen im Vorjahreszeitraum. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 64 Cent und damit über den von Analysten laut Factset erwarteten 62 Cent. Der Umsatz sank um 11 Prozent auf 1,53 Milliarden Dollar. Von Factset befragte Analysten hatten einen Umsatz von 1,54 Milliarden Dollar prognostiziert.

HINWEIS: Dieses Briefing enthält Meldungen, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

February 10, 2026 01:38 ET (06:38 GMT)