DAX24.988 -0,1%Est506.047 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3400 -5,2%Nas23.102 -0,6%Bitcoin56.019 -3,2%Euro1,1915 +0,2%Öl69,30 +0,3%Gold5.065 +0,8%
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
SAP 716460 Rheinmetall 703000 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 Amazon 906866 TUI TUAG50 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Bayer BAY001
DAX dürfte 25.000 Punkte wieder angreifen -- Asiens Börsen fester -- Lufthansa: Streiks am Donnerstag -- Siemens Energy: Rekordaufträge -- Commerzbank hebt Ziele an -- Robinhood, TKMS im Fokus
MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

11.02.26 08:02 Uhr

ESTEE LAUDER / WALMART

Estée Lauder wirft Walmart den Verkauf gefälschter Versionen einiger Düfte und Hautpflegeprodukte des Kosmetikunternehmens vor. Der Konzern hat Klage gegen den Einzelhändler eingereicht.

GILEAD SCIENCES

hat im jüngsten Quartal einen höheren Gewinn verzeichnet, gestützt auf das Umsatzwachstum bei seinen Behandlungen für HIV und Lebererkrankungen. Das Biopharmaunternehmen meldete einen Gewinn von 2,18 (Vorjahr: 1,78) Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie belief sich auf 1,86 Dollar. Analysten hatten mit 1,81 Dollar je Aktie gerechnet. Der Umsatz stieg um 5 Prozent auf 7,93 Milliarden Dollar, während Analysten mit 7,69 Milliarden Dollar gerechnet hatten.

LYFT

hat im jüngsten Quartal dank eines zweistelligen Wachstums bei den Buchungen einen höheren Umsatz erzielt. Das Unternehmen prognostizierte zudem für das erste Quartal einen sequenziellen Rückgang seiner bereinigten EBITDA-Marge. Lyft verbuchte einen Gewinn von 2,76 Milliarden Dollar, verglichen mit 61,7 Millionen Dollar im Vorjahr. Das jüngste Quartal beinhaltet 2,9 Milliarden Dollar aus der Auflösung der Wertberichtigung von Lyft auf aktive latente Steuern. Der Umsatz stieg um 3 Prozent auf 1,59 Milliarden Dollar, verglichen mit Analystenschätzungen von 1,75 Milliarden.

NETFLIX

Der aktivistische Investor Ancora Holdings will sich Informanten zufolge gegen eine Übernahme der Film- und Fernsehstudios sowie des Streamingdienstes HBO Max von Warner durch Netflix aussprechen. Ancora habe eine Beteiligung von 200 Millionen Dollar an Warner aufgebaut, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen.

===

HINWEIS: Dieses Briefing enthält Meldungselemente, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/flf/gos

(END) Dow Jones Newswires

February 11, 2026 02:03 ET (07:03 GMT)