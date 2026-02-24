DAX24.904 -0,4%Est506.094 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,2000 -3,5%Nas22.627 -1,1%Bitcoin53.747 -1,8%Euro1,1789 ±0,0%Öl71,54 +0,1%Gold5.171 -1,1%
MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

24.02.26 08:01 Uhr

hat die US-Regierung verklagt und fordert eine vollständige Rückerstattung der gezahlten Handelszölle zuzüglich Zinsen, die aus den im vergangenen Jahr von Präsident Donald Trump erlassenen Dekreten resultieren. Das Logistikunternehmen hat die Klage beim U.S. Court of International Trade eingereicht, in Reaktion auf die Entscheidung des Supreme Court vom Freitag. In der Klageschrift forderte Fedex das Gericht auf, die von dem Unternehmen erhobenen Zölle auf alle entsprechenden Einfuhren zurückzuerstatten. Wie viel das Unternehmen an Zöllen gezahlt hat, teilte es nicht mit.

PFIZER

hat die Exklusivrechte für die Vermarktung eines Medikaments zur Behandlung von Fettleibigkeit in China im Wert von bis zu 495 Millionen US-Dollar erworben. Der US-Arzneimittelhersteller hat eine Vereinbarung mit Hangzhou Sciwind Biosciences über Ecnoglutide getroffen, ein Medikament, das kürzlich von den chinesischen Aufsichtsbehörden zur Behandlung von Diabetes zugelassen wurde. Die Therapie befindet sich laut der Erklärung derzeit auch in der behördlichen Prüfung für die Behandlung von Fettleibigkeit.

UBER

plant die Übernahme von Spothero. Sollte die Transaktion gelingen, können künftig Nutzer des Fahrdienstservices auch Parkplatzreservierungen auf der Plattform vornehmen. Uber teilte mit, dass man sich auf Parkplätze für Pendler sowie bei Veranstaltungen, Veranstaltungsorten und Flughäfen konzentrieren wolle. Die Unternehmen machten keine Angaben zu den finanziellen Bedingungen der Transaktion.

===

HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/flf

(END) Dow Jones Newswires

February 24, 2026 02:00 ET (07:00 GMT)