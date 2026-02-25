hat die Erwartungen für das Geschäftsjahr gesenkt, weil der Computer- und Druckerhersteller weiterhin mit höheren Kosten für Speicherchips konfrontiert ist. HP hatte zuvor für das Geschäftsjahr einen bereinigten Gewinn je Aktie von 2,90 bis 3,20 Dollar in Aussicht gestellt. Analysten hatten mit 2,99 Dollar je Aktie gerechnet. Für das laufende Quartal erwartet das Unternehmen einen bereinigten Gewinn je Aktie von 70 bis 76 Cent. Analysten prognostizieren 74 Cent.

FIRST SOLAR

hat im vierten Quartal einen höheren Gewinn verbucht, doch die Umsatzprognose für das laufende Jahr lag unter dem Analystenkonsens. Das Solarenergieunternehmen wies einen Gewinn von 520,9 Millionen US-Dollar oder 4,84 Dollar je Aktie aus, verglichen mit einem Gewinn von 393,1 Millionen Dollar oder 3,65 Dollar je Aktie im Vorjahr. Der Umsatz stieg auf 1,68 Milliarden Dollar, von 1,51 Milliarden Dollar im Vorjahr. Analysten hatten mit 1,57 Milliarden Dollar gerechnet.

FORTESCUE

hat im ersten Geschäftshalbjahr einen Anstieg des Nettogewinns um 23 Prozent auf 1,91 Milliarden US-Dollar verzeichnet. Gestützt wurde dies auf Rekordlieferungen und höhere Preise für den Rohstoff zur Stahlherstellung.

WARNER BROS

Der Board will in weiteren Gesprächen mit Paramount ausloten, ob ein besserer Vorschlag als die bereits erzielte Vereinbarung mit Netflix erzielt werden könne. Sollte Warner zu dem Schluss kommen, dass es einen besseren Vorschlag von Paramount bekäme, hätte Netflix vier Werktage Zeit, um nachzuverhandeln und Änderungen an der vorgeschlagenen Transaktion vorzuschlagen, teilte Warner mit.

WOOLWORTH

Der australische Lebensmittelhändler verbuchte einen gesunkenen Nettogewinn im ersten Halbjahr aufgrund eines Streits über Lohnnachzahlungen. Dennoch erhöhte das Unternehmen seine Dividende und die zugrunde liegende Leistung verbesserte sich. Der Nettogewinn reduzierte sich um 49 Prozent auf 374 Millionen Australische Dollar. Vor Sondereffekten habe der Gewinn jedoch 859 Millionen Australische Dollar betragen, ein Anstieg von 16 Prozent. Der Konzernumsatz stieg um 3,4 Prozent auf 37,1 Milliarden Australische Dollar.

WISETECH

wird in den nächsten Monaten rund 2.000 Stellen abbauen, da der Anbieter von Logistiksoftware auf KI setzt. Das australische Unternehmen teilte mit, dass es im Rahmen eines sogenannten Effizienzprogramms die Größe mehrerer interner Teams um bis zu 50 Prozent reduzieren wolle. WiseTech, das im ersten Halbjahr einen Anstieg des bereinigten Nettogewinns um 2 Prozent auf 114,5 Millionen US-Dollar meldete, erwarte, dass KI die Kosten strukturell senken, die Skalierbarkeit verbessern und Prozesse automatisieren werde, sagte CEO Zubin Appoo.

WORKDAY

verbuchte im vierten Quartal einen Gewinn von 145 Millionen Dollar oder 55 Cent je Aktie, verglichen mit 94 Millionen Dollar oder 35 Cent je Aktie im Vorjahreszeitraum. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 2,47 Dollar, verglichen mit Schätzungen von 2,32 Dollar je Aktie laut einer Umfrage von Factset unter Analysten. Der Umsatz stieg um 15 Prozent auf 2,53 Milliarden Dollar, während Analysten mit 2,52 Milliarden Dollar gerechnet hatten. Für die Zukunft erwartet Workday ein langsameres Wachstum der Abonnementumsätze.

