MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

26.02.26 07:57 Uhr

wies für das am 31. Januar beendete Quartal einen Gewinn von 1,87 Milliarden US-Dollar oder 2,07 US-Dollar je Aktie aus. Im Vorjahreszeitraum hatte der Gewinn 1,82 Milliarden US-Dollar oder 1,75 US-Dollar je Aktie betragen. Ohne Berücksichtigung bestimmter Sondereffekte lag der bereinigte Gewinn je Aktie laut Factset bei 3,81 Dollar und damit über den von Analysten erwarteten 3,05 Dollar. Der Umsatz stieg um 12 Prozent auf 11,20 Milliarden Dollar. Von Factset befragte Analysten hatten einen Umsatz von 11,19 Milliarden Dollar prognostiziert.

ZOOM

Das Videokonferenzunternehmen wies für den am 31. Januar beendeten Zeitraum einen Nettogewinn von 674,1 Millionen US-Dollar oder 2,22 Dollar je Aktie aus, verglichen mit 367,9 Millionen Dollar oder 1,16 Dollar je Aktie im Vorjahr. Der bereinigte Gewinn belief sich auf 1,44 Dollar je Aktie. Von Factset befragte Analysten hatten 1,49 Dollar je Aktie erwartet. Der Umsatz wuchs um 5,3 Prozent auf 1,25 Milliarden Dollar und übertraf damit die Prognose der Wall Street von 1,23 Milliarden Dollar.

===

HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

February 26, 2026 01:58 ET (06:58 GMT)