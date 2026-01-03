hat im jüngsten Quartal einen höheren Gewinn und Umsatz verbucht, da die QuickBooks-Plattform weiterhin auf eine starke Nachfrage stößt. Die Gewinnprognose des Finanztechnologieunternehmens für das dritte Geschäftsquartal blieb jedoch hinter den Erwartungen der Wall Street zurück. Dieses Quartal fällt in die Hauptsaison der Steuererklärungen. Das Unternehmen teilte mit, dass seine Margen im laufenden Quartal teilweise durch eine Verschiebung von Marketingkosten aus dem zweiten Geschäftsquartal geschmälert würden. Für das dritte Geschäftsquartal, das in die Hauptsaison der Steuererklärungen fällt, erwartet Intuit ein Umsatzwachstum von etwa 10 Prozent, einen Gewinn je Aktie von 10,56 bis 10,62 Dollar und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 12,45 bis 12,51 Dollar. Analysten prognostizieren ein Umsatzwachstum von etwa 9,9 Prozent, einen Gewinn je Aktie von 11,13 Dollar und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 12,97 Dollar.

FLUTTER ENTERTAINMENT

hat im vierten Quartal einen Nettogewinn von 10 (Vorjahr: 156) Millionen Dollar erzielt. Der bereinigte Gewinn lag bei 1,74 Dollar je Aktie, nach 2,94 im Vorjahresquartal. Analysten hatten mit 1,85 US-Dollar je Aktie gerechnet. Der Umsatz stieg um 25 Prozent auf 4,74 Milliarden US-Dollar und verfehlte damit die Prognose der Wall Street von 4,93 Milliarden Dollar.

MONSTER BEVERAGE

hat einen höheren Gewinn verbucht, da der Umsatz in allen Segmenten des Unternehmens, mit Ausnahme der alkoholischen Getränke, gestiegen ist. Der Energy-Drink-Hersteller hat einen Gewinn von 449,2 Millionen US-Dollar oder 46 Cent je Aktie verbucht verglichen mit einem Gewinn von 270,7 Millionen Dollar oder 28 Cent je Aktie im Vorjahr. Auf bereinigter Basis hat der Gewinn 51 Cent je Aktie betragen und damit die von Analysten erwarteten 48 Cent je Aktie übertroffen. Der Nettoumsatz ist auf 2,13 Milliarden Dollar gestiegen nach 1,81 Milliarden Dollar im Vorjahr. Analysten hatten mit einem Umsatz von 2,04 Milliarden Dollar gerechnet.

ROCKET

hat im vierten Quartal dank eines zweistelligen Zuwachses in seinem Direktkundengeschäft einen höheren Umsatz verzeichnet. Der Hypothekenfinanzierer verzeichnete einen Nettogewinn von 68 Millionen US-Dollar oder 2 Cent je Aktie, verglichen mit 649 Millionen Dollar oder 23 Cent je Aktie im Vorjahr. Der bereinigte Gewinn lag bei 11 Cent je Aktie und damit über den von Factset befragten Analysten erwarteten 9 Cent.

ROCKET LAB

hat im jüngsten Quartal höhere Umsätze verzeichnet und die Übernahme des neuseeländischen Unternehmens Precision Components bekannt gegeben. Das Start- und Raumfahrtsystemunternehmen wies einen Verlust von 52,9 Millionen US-Dollar oder 9 Cent je Aktie aus, verglichen mit einem Verlust von 52,3 Millionen Dollar oder 10 Cent je Aktie im Vorjahr. Analysten hatten einen Verlust von 10 Cent je Aktie erwartet. Der Umsatz stieg von 132,4 Millionen Dollar auf 179,7 Millionen Dollar, während die Analystenschätzungen bei 176,8 Millionen Dollar gelegen hatten.

