US-Präsident Donald Trump bespricht mit seinen Beratern die Rolle der USA im Iran nach Ende des militärischen Konflikts, teilte die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, mit. Der Präsident ziehe Amerikas Rolle gemeinsam mit Beratern und seinem nationalen Sicherheitsteam "aktiv in Erwägung und diskutiere darüber", fügte sie hinzu. Leavitt verlas vier Ziele der Operation Epic Fury, die einen Regimewechsel nicht explizit einschlossen. Trump habe den Einsatz von US-Bodentruppen nicht ausgeschlossen, aber diese seien zum jetzigen Zeitpunkt nicht Teil der operativen Pläne, so Leavitt.

Wer­bung Wer­bung

Qatar Airways will am Donnerstag damit beginnen, eine begrenzte Anzahl von Flügen durchzuführen, um die Abreise der im Land Gestrandeten zu erleichtern. Die Fluggesellschaft wird Flüge von Maskat im Oman zu Destinationen wie London, Berlin, Kopenhagen, Madrid, Rom und Amsterdam anbieten. Sie wird außerdem einen Flug von Riad nach Frankfurt anbieten.

US-STRAFZÖLLE

Ein Richter an einem Bundeshandelsgericht hat die US-Regierung am Mittwoch angewiesen, das Verfahren zur Rückerstattung von Zöllen an Importeure zu beschleunigen, die der Oberste Gerichtshof im vergangenen Monat für illegal erklärt hatte.

BEIGE BOOK

Die wirtschaftliche Aktivität in den USA zeigt sich einer Erhebung der US-Notenbank zufolge weiter differenziert. Wie es im Konjunkturbericht Beige Book heißt, stieg die gesamtwirtschaftliche Aktivität in sieben der zwölf Federal Reserve Distrikte leicht bis moderat. Die Zahl der Distrikte, die eine stagnierende oder rückläufige Aktivität meldeten, erhöhte sich von vier im Vorquartal auf fünf im aktuellen Quartal. Obwohl die Verbraucherausgaben insgesamt leicht angestiegen seien, hätten zwei Distrikte anhaltende Rückgänge gemeldet.

Wer­bung Wer­bung

BAYER - GLYPHOSAT

hat einen wichtigen Etappenerfolg bei der geplanten Einigung mit zahlreichen Klägern um den Unkrautvernichter Roundup (Glyphosat) erzielt. Ein Gericht in St. Louis genehmigte am Mittwoch vorläufig einen vorläufigen Vergleich, wie Bayer mitteilte. Mit der Vereinbarung sollen sowohl anhängige als auch mögliche künftige Klagen beigelegt werden, bei denen eine Erkrankung am Non-Hodgkin-Lymphom (NHL) auf Roundup zurückgeführt wird.

HONDA MOTOR

will ab der zweiten Jahreshälfte zwei in den USA gefertigte Modelle im Heimatland Japan verkaufen. Der japanische Automobilhersteller teilte am Donnerstag mit, dass er die beiden in den USA produzierten Modelle importieren werde, um sein Fahrzeugangebot auf dem heimischen Markt zu verbessern. Dabei nutzt das Unternehmen ein vom japanischen Verkehrsministerium eingeführtes, vereinfachtes Verfahren für die Sicherheitszertifizierung.

===

HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

Wer­bung Wer­bung

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/flf/ros

(END) Dow Jones Newswires

March 05, 2026 01:46 ET (06:46 GMT)