MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

09.03.26 07:51 Uhr

Die Verbraucherinflation in China ist im Februar stärker gestiegen als erwartet, bedingt durch den Nachfrageschub durch die Feiertage rund um das Mond-Neujahrsfest. Wie das Nationale Statistikamt mitteilte, kletterte der Verbraucherpreisindex im vergangenen Monat um 1,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr, nachdem im Januar ein Plus von 0,2 Prozent verzeichnet worden war. Volkswirte hatten mit einem Plus von 0,9 Prozent gerechnet. Die Kerninflation, welche die volatilen Preise für Lebensmittel und Energie ausschließt, stieg um 1,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr nach plus 0,8 Prozent im Januar. Während die Lebensmittelpreise um 1,7 Prozent zulegten und damit den Rückgang von 0,7 Prozent aus dem Vormonat umkehrten, stiegen die Preise für Nicht-Lebensmittel um 1,3 Prozent. Unterdessen sank der chinesische Erzeugerpreisindex im Februar um 0,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damit verringerte sich der Rückgang im Vergleich zum Minus von 1,4 Prozent im Januar zwar leicht, doch der Index verharrt seit mehr als drei Jahren im Deflationsbereich. Ökonomen hatten mit einem Rückgang von 1,1 Prozent gerechnet.

HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/gos/cln

(END) Dow Jones Newswires

March 09, 2026 02:52 ET (06:52 GMT)