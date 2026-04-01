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MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

09.04.26 07:53 Uhr

hat seinen Umsatz im dritten Geschäftsquartal mehr als verdoppelt. Grund dafür sind steigende Investitionen von KI-Hyperscalern in Rechenzentren und KI-Computing. Der Erbauer von Rechenzentren meldete einen Verlust von 100,9 (Vorjahr: 36,1) Millionen Dollar. Bereinigt betrug der Verlust je Aktie 9 Cent. Analysten hatten ein Minus von 16 Cent erwartet. Der Umsatz mehr als verdoppelte sich auf 126,6 Millionen. Analysten hatten nur 75,5 Millionen prognostiziert.

CONSTELLATION BRANDS

hat im jüngsten Quartal einen Gewinn von 201,8 (Vorjahr: Verlust von 375,3) Millionen Dollar erzielt. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 1,90 Dollar. Analysten hatten mit 1,71 Dollar je Aktie gerechnet. Der Umsatz sank um 11 Prozent auf 1,92 Milliarden Dollar, verglichen mit Analystenschätzungen von 1,88 Milliarden Dollar. Für das kommende Geschäftsjahr prognostiziert der Getränkekonzern einen bereinigten Gewinn je Aktie von 11,20 bis 11,90 Dollar. Analysten rechnen bislang mit 12,38 Dollar.

COSTCO

hat für den Einzelhandelsmonat März einen Nettoumsatz von 28,41 Milliarden Dollar gemeldet, ein Plus von 11 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

DISNEY

setzt unter dem neuen CEO Josh D'Amaro offenbar abermals den Rotstift an. Der Unterhaltungskonzern wolle in den kommenden Wochen rund 1.000 Stellen streichen, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen. Ein Großteil davon werde auf die jüngst konsolidierte Marketing-Abteilung entfallen.

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HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/cln/gos

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April 09, 2026 01:54 ET (05:54 GMT)