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MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

10.04.26 07:47 Uhr

Chinas Erzeugerpreise haben im März, getrieben durch den Energiepreisschock im Nahen Osten, ihren 41-monatigen Abwärtstrend beendet. Der Erzeugerpreisindex legte im Jahresvergleich wie von Ökonomen auch erwartet um 0,5 Prozent zu. Auf monatlicher Basis stieg der Index um 1,0 Prozent; im Februar hatte das Plus bei 0,4 Prozent gelegen. Unterdessen stieg der Verbraucherpreisindex um 1,0 Prozent gegenüber dem Vorjahr und verlangsamte sich damit gegenüber einem Anstieg von 1,3 Prozent im Februar. Ökonomen hatten 1,3 Prozent geschätzt. Die Nahrungsmittelpreise stiegen im März im Jahresvergleich um 0,3 Prozent, nach 1,7 Prozent im Februar. Die Kerninflation, die die volatilen Preise für Lebensmittel und Energie ausschließt, wuchs im März um 1,1 Prozent und schwächte sich damit gegenüber einem Anstieg von 1,8 Prozent im Februar ab.

SÜDKOREA - Geldpolitik

Die südkoreanische Notenbank hat den Leitzins unverändert bei 2,50 Prozent belassen. Die Entscheidung stellt die siebte Pause in Folge im Zinszyklus dar und wurde von Volkswirten erwartet. Wie viele andere Zentralbanken analysiert auch die südkoreanische Notenbank derzeit die Auswirkungen des Nahost-Konflikts auf die Weltwirtschaft.

LOCKHEED MARTIN

hat einen Auftrag im Wert von rund 4,8 Milliarden Dollar zur Herstellung von Raketen für die US-Army erhalten.

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HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/cln/gos

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April 10, 2026 01:48 ET (05:48 GMT)