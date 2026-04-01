Die US-Regierung dürfte kommende Woche damit beginnen, Anträge auf Rückerstattung der von US-Präsident Donald Trump illegal erhobenen Importzölle anzunehmen. US-Richter Richard Eaton vom Court of International Trade mit Sitz in Manhattan teilte in einer Anordnung mit, die Regierung habe in einer nicht öffentlichen Konferenz am selben Tag bestätigt, dass sie planmäßig am 20. April mit der Bearbeitung von Anträgen auf Rückerstattung samt Zinsen für einige Importeure beginnen werde. Die Rückerstattungsanträge, die die US-Regierung nach eigenen Angaben annehmen könne, beliefen sich auf etwa 127 Milliarden Dollar. Insgesamt hatte der Supreme Court 166 Milliarden Dollar an Zöllen, die die US-Regierung eingenommen hat, im Februar für ungültig erklärt.

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April 15, 2026 01:47 ET (05:47 GMT)