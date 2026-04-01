Die wirtschaftliche Aktivität in den USA hat laut dem Wirtschaftsbericht "Beige Book" der US-Notenbank im Frühjahr zwar ein moderates Wachstum gezeigt, ist aber gleichzeitig von erheblicher Unsicherheit geprägt. Der Konflikt im Nahen Osten wird als wesentlicher Unsicherheitsfaktor gesehen. Die Mehrheit der Distrikte verzeichnete eine leichte Belebung der Aktivitäten, viele Unternehmen agierten aber wegen des Nahostkonflikts vorsichtig und warteten bei Investitionen und der Einstellung von Mitarbeitern ab.

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CATL

Der chinesische Batteriekonzern Contemporary Amperex Technology (CATL) hat im ersten Quartal trotz einer Verlangsamung der Verkäufe von Elektrofahrzeugen in China ein robustes Gewinnwachstum verzeichnet. Der Nettogewinn stieg um 48,5 Prozent auf 20,74 Milliarden Yuan, was 3,04 Milliarden US-Dollar entspricht. Der Umsatz kletterte um 52,5 Prozent auf 129,13 Milliarden Yuan. CATL, das einen Anteil von 46 Prozent am chinesischen Markt für E-Auto-Batterien hält, hat Verträge mit globalen Autoherstellern wie Volkswagen, BMW und Geely.

J.B.HUNT TRANSPORT SERVICES

hat im ersten Quartal, gestützt durch höhere Umsätze im Intermodalgeschäft, einen höheren Umsatz und Gewinn verbucht. Das Logistikunternehmen wies einen Gewinn von 141,6 (Vorjahr: 117,7) Millionen Dollar aus. Je Aktie waren es 1,49 Dollar. Analysten hatten mit 1,45 Dollar gerechnet. Der Umsatz stieg um 5 Prozent auf 3,06 Milliarden Dollar. Analysten hatten 2,96 Milliarden prognostiziert.

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HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

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April 16, 2026 01:44 ET (05:44 GMT)