DAX24.271 -0,6%Est505.930 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,7900 +0,2%Nas24.260 -0,6%Bitcoin66.371 +2,1%Euro1,1755 +0,1%Öl97,53 -1,5%Gold4.765 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Allianz 840400 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Infineon 623100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Plug Power A1JA81 Apple 865985 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Asiens Börsen uneinheitlich -- Trump erklärt Waffenruhe für verlängert -- DroneShield mit Rekordstart in Geschäftsjahr 2026 -- NEL macht weiterhin Verluste -- Deutsche Telekom, T-Mobile US im Fokus
Top News
Aktie von VW-Konkurrent im Fokus: Deutsche Bank sieht Einstiegskurse bei diesem Autobauer Aktie von VW-Konkurrent im Fokus: Deutsche Bank sieht Einstiegskurse bei diesem Autobauer
Webinar mit Hans-Jürgen Haack: Die Folgen des Iran-Konflikts - Strategien für lukrative Trades in Indizes, Aktien und Rohstoffe Webinar mit Hans-Jürgen Haack: Die Folgen des Iran-Konflikts - Strategien für lukrative Trades in Indizes, Aktien und Rohstoffe
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

22.04.26 07:41 Uhr

Japans Exporte und Importe sind im März weiter gestiegen, doch der Handelsausblick für die kommenden Monate bleibt durch den Krieg im Nahen Osten getrübt. Die Exporte kletterten im vergangenen Monat um 11,7 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum und stiegen damit den siebten Monat in Folge. Damit wurden sowohl der Anstieg von 4,0 Prozent im Februar als auch der in einer Umfrage des Datenanbieters LSEG unter Ökonomen prognostizierte Zuwachs von 11,0 Prozent übertroffen. Die Importe legten um 10,9 Prozent zu und damit etwas stärker als im Februar mit 10,3 Prozent.

CAPITAL ONE FINANCIAL

hat im ersten Quartal einen Gewinn von 2,17 (Vorjahr: 1,4) Milliarden Dollar erzielt. Je Aktie und bereinigt waren es 4,42 Dollar. Von Factset befragte Analysten hatten mit 4,50 Dollar gerechnet. Der Umsatz erreichte 15,23 Milliarden Dollar, während Analysten auf 15,36 Milliarden getippt hatten. Die Risikovorsorge für Kreditausfälle fiel um 74 Millionen Dollar auf 4,1 Milliarden Dollar.

CHUBB

hat im ersten Quartal dank gestiegener Nettoprämien in der Schaden- und Unfallversicherung einen Gewinn von 2,32 (Vorjahr: 1,33) Milliarden Dollar erzielt. Das bereinigte operative Kernergebnis je Aktie lag bei 6,82 Dollar. Analysten hatten mit 6,60 Dollar gerechnet. Die Nettoprämien stiegen auf 14,01 Milliarden Dollar, nach 12,65 Milliarden im Vorjahr. Analysten hatten 13,56 Milliarden Dollar erwartet.

INTERACTIVE BROKERS

hat für das erste Quartal einen Gewinn von 267 (Vorjahr: 213) Millionen Dollar berichtet, bereinigt und je Aktie waren es 60 Cent, was exakt dem Konsens entsprach. Die Einnahmen stiegen von 1,43 auf 1,67 Milliarden Dollar und verfehlten damit die Analystenprognose von 1,68 Milliarden Dollar.

UNITED AIRLINES

hat den Gewinn im jüngsten Quartal gesteigert, wobei höhere Umsätze gestiegene Treibstoffkosten ausglichen. Die Fluggesellschaft wies einen Gewinn von 699 (Vorjahr: 387) Millionen Dollar aus, bereinigt waren es je Aktie 1,19 Dollar, verglichen mit einer Konsensschätzung von 1,08 Dollar. Der Umsatz stieg um 11 Prozent auf 14,61 Milliarden Dollar, während Analysten 14,39 Milliarden erwartet hatten.

===

HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/cln

(END) Dow Jones Newswires

April 22, 2026 01:42 ET (05:42 GMT)