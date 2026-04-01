bietet langjährigen Mitarbeitern in den USA freiwillige Abfindungen an. Das Unternehmen strukturiert seine Belegschaft weiter um, um seine Bemühungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz zu beschleunigen. Das freiwillige Ruhestandsprogramm, wie Microsoft es nennt, ist Teil eines umfassenderen Wandels bei Microsoft. Rund 7 Prozent der US-Mitarbeiter des Unternehmens sind anspruchsberechtigt, wie eine mit der Angelegenheit vertraute Person sagte.

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NIKE

wird seine Belegschaft um etwa 1.400 Mitarbeiter reduzieren. Dies entspricht rund 2 Prozent der Mitarbeiter. Der Abbau wird hauptsächlich Mitarbeiter in der Technologieabteilung von Nike betreffen

T-MOBILE US

Der Vorstand hat eine Erhöhung des Shareholder-Return-Programms um 3,6 Milliarden Dollar genehmigt. Die Gesamthöhe des Programms, das bis Ende dieses Jahres läuft, beträgt nun 18,2 Milliarden Dollar.

VERISIGN

hat im jüngsten Quartal einen höheren Gewinn verzeichnet. Der Anbieter von Domain-Registrierungen meldete einen Gewinn von 214,5 (Vorjahr: 199,3) Millionen Dollar. Der Umsatz kletterte um 6,6 Prozent auf 428,9 Millionen Dollar. Analysten hatten mit 425,9 Millionen gerechnet. VeriSign kündigte an, die jährliche Großhandelsgebühr auf Registry-Ebene für jede neue und verlängerte ".com"-Domain-Registrierung zu erhöhen.

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HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/cln

(END) Dow Jones Newswires

April 24, 2026 01:44 ET (05:44 GMT)