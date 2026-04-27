Ford und der chinesische Autohersteller Geely haben in diesem Jahr Informanten zufolge Gespräche über eine Ausweitung ihrer europäischen Zusammenarbeit, über die derzeit verhandelt wird, in die USA gesprochen. Geely sieht dies als einen Ausgangspunkt für einen Einstieg in den zweitgrößten Automarkt der Welt. Die Gespräche seien aber in den vergangenen Monaten ins Stocken geraten.

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April 27, 2026 01:37 ET (05:37 GMT)