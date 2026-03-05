Der offizielle Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe sank in diesem Monat geringfügig auf 50,3 von 50,4 im März, wie das Nationale Statistikamt mitteilte. Vom Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten im Konsens mit einem stärkeren Rückgang auf 50,1 gerechnet. Der Wert lag den zweiten Monat in Folge über der Marke von 50 Punkten, der eine Expansion des Sektors signalisiert. Ein Wert darunter deutet auf eine Schrumpfung hin.

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INDUSTRIEPRODUKTION JAPAN

- Industrieproduktion März -0,5% (PROG: +1,1%) gg Vm

- Industrieproduktion Jan-März +2,4% gg Vq

EINZELHANDELSUMSATZ JAPAN

- Einzelhandelsumsatz März +1,7% gg Vorjahr

- Einzelhandelsumsatz Supermärkte März +1,1% gg Vj

GELDPOLITIK BRASILIEN

Die brasilianische Zentralbank hat ihren Leitzins den zweiten Monat in Folge gesenkt. Der geldpolitische Ausschuss der Notenbank, bekannt als Copom, senkte den Selic-Referenzzinssatz auf 14,5 von 14,75 Prozent. Der Ausschuss deutete an, dass künftige Zinsentscheidungen angesichts der ungewissen Auswirkungen des Iran-Krieges unklar bleiben. Das Wachstum schwächt sich ab und die Wirtschaft des Landes ist mit Gegenwind von der Inflationsseite durch den Krieg im Nahen Osten konfrontiert.

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ALPHABET

Die Google-Muttergesellschaft Alphabet hat im ersten Quartal einen Umsatzanstieg von 22 Prozent gemeldet. Das Rennen um Künstliche Intelligenz (KI) treibt das Wachstum ihres Cloud-Geschäfts an. Der Umsatz von Alphabet erreichte rund 110 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Analystenerwartungen. Der Nettogewinn belief sich auf 62,6 Milliarden Dollar, was einem Anstieg von 81 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht.

CHINA VANKE

Der Nettoverlust des in Shenzhen ansässigen Bauträgers verringerte sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum im ersten Quartal um 5 Prozent auf 5,95 Milliarden Yuan, was 870,1 Millionen US-Dollar entspricht, wie das Unternehmen am späten Mittwoch mitteilte. Der Umsatz im ersten Quartal sank im Jahresvergleich um 24 Prozent auf 28,93 Milliarden Yuan.

EBAY

hat im jüngsten Quartal einen höheren Gewinn und Umsatz erzielt, da das Bruttowarenvolumen gestiegen ist. Der Online-Marktplatz verbuchte im ersten Quartal einen Gewinn von 512 Millionen US-Dollar oder 1,12 Dollar je Aktie, verglichen mit 499 Millionen Dollar oder 1,05 Dollar je Aktie im Vorjahr. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 1,66 Dollar. Von Factset befragte Analysten hatten mit 1,58 Dollar je Aktie gerechnet. Der Umsatz kletterte um 19 Prozent auf 3,09 Milliarden Dollar. Analysten hatten mit 3,04 Milliarden Dollar gerechnet. Das Bruttowarenvolumen stieg um 18 Prozent auf 22,2 Milliarden Dollar.

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FORD MOTOR

hat die Gewinnerwartungen im ersten Quartal klar übertroffen. Der Autohersteller vermeldete einen operativen Gewinn von 3,5 Milliarden US-Dollar bei einem Umsatz von 43,3 Milliarden US-Dollar. Die Wall Street hatte einen operativen Gewinn von 1,3 Milliarden US-Dollar sowie einen Umsatz von 42,7 Milliarden US-Dollar erwartet. Der operative Gewinn enthielt einen Zollvorteil von 1,3 Milliarden US-Dollar. Rechnet man diesen heraus, war der operative Gewinn immer noch deutlich besser als erwartet. Für das Gesamtjahr prognostiziert Ford einen operativen Gewinn von 8,5 bis 10,5 Milliarden US-Dollar, was eine Anhebung gegenüber der vorherigen Spanne von 8 bis 10 Milliarden US-Dollar darstellt.

META PLATFORMS

hat im ersten Quartal den größten vierteljährlichen Umsatzsprung der jüngeren Geschichte verzeichnet, teilte aber mit, dass es in diesem Jahr sogar noch mehr Geld für den Ausbau von KI-Rechenzentren ausgeben werde, als es zuvor prognostiziert hatte. Das Unternehmen gab bekannt, dass es einen Umsatz von 56,3 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 33 Prozent gegenüber dem Vorjahr und einen Nettogewinn von 26,8 Milliarden Dollar erzielte. Sowohl der Umsatz als auch der Nettogewinn lagen über den Erwartungen der Analysten.

MICROSOFT

hat ein robustes Cloud-Wachstum von 40 Prozent gemeldet. Dennoch konnten die Zahlen die Bedenken der Anleger nicht zerstreuen. Sie fragen sich, wie der Konzern seine massive Wette auf KI-Infrastruktur in verlässliche Gewinne umwandeln wird. Der Umsatz erreichte 82,9 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal, und der Nettogewinn belief sich auf 31,8 Milliarden Dollar. Sowohl Umsatz als auch Nettogewinn übertrafen die Erwartungen der Wall Street.

QUALCOMM

hat im jüngsten Quartal einen höheren Umsatz verzeichnet, gestützt durch das Wachstum in den Segmenten Automotive und Internet der Dinge. Gleichzeitig hat das Unternehmen mit dem Druck durch einen Mangel an Speicherchips zu kämpfen. Der Halbleiterkonzern gab zudem eine Prognose für das laufende Quartal ab, die unter den Erwartungen der Wall Street lag. Das Unternehmen wies für das zweite Geschäftsquartal einen Gewinn von 7,37 Milliarden US-Dollar oder 6,88 Dollar je Aktie aus, verglichen mit 2,81 Milliarden Dollar oder 2,52 Dollar je Aktie im Vorjahr. Der Wert des jüngsten Quartals beinhalte einen Ertragsteuerertrag von 5,7 Milliarden Dollar oder 5,33 Dollar je Aktie aus der Auflösung einer Wertberichtigung, teilte das Unternehmen mit.

STANDARD CHARTERED

Der Nettogewinn stieg im ersten Quartal um 22 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 1,66 Milliarden US-Dollar. Damit übertraf die Bank die Schätzung von Analysten, die laut einer Umfrage des Datenanbieters Visible Alpha bei 1,32 Milliarden Dollar gelegen hatte.

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HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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April 30, 2026 01:40 ET (05:40 GMT)