verbuchte im ersten Quartal einen Verlust von 389,1 Millionen Dollar, verglichen mit einem Gewinn von 23,2 Millionen im Vorjahr. Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,85 Dollar. Analysten hatten mit einem Verlust von 35 Cent gerechnet. Das jüngste Ergebnis des Ticketvermarkters wurde durch eine Rechtskostenrückstellung von 450 Millionen Dollar geschmälert. Im vergangenen Monat hatte eine Bundesjury geurteilt, dass Live Nation den Ticketmarkt für große Konzerte in den USA illegal monopolisiert hat. Der Quartalsumsatz kletterte um 12 Prozent auf 3,79 Milliarden Dollar. Analysten hatten mit 3,57 Milliarden gerechnet.

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LUCID

hat einen Erstquartalsverlust von 1,03 Milliarden Dollar berichtet, verglichen mit einem Verlust von 366,2 Millionen im Vorjahr. Das bereinigte Ergebnis belief sich auf -2,82 Dollar je Aktie. Analysten hatten einen Verlust von 2,53 Dollar erwartet. Der Umsatz stieg auf 282,5 (235) Millionen Dollar und verfehlte die Prognose der Wall Street von 358,5 Millionen Dollar. Lucid produzierte im Quartal 5.500 Fahrzeuge, mehr als doppelt so viele wie im Vorjahr.

SUPER MICRO COMPUTER

hat im dritten Geschäftsquartal dank eines Umsatzsprungs einen höheren Gewinn erzielt. Der Hersteller von Server- und Computerprodukten verzeichnete einen Gewinn von 483,4 (Vorjahr: 108,8) Millionen Dollar oder bereinigt und je Aktie von 84 Cent. Analysten hatten mit 62 Cent gerechnet. Der Umsatz stieg auf 10,24 (4,60) Milliarden Dollar. Die Wall Street hatte 12,39 Milliarden erwartet. Für das vierte Quartal erwartet Super Micro einen Umsatz von 11 bis 12,5 Milliarden und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 65 bis 79 Cent. Analysten rechneten zuletzt mit 11,06 Milliarden bzw. 55 Cent.

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HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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May 06, 2026 01:42 ET (05:42 GMT)