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MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

08.05.26 08:02 Uhr

Die Oversea-Chinese Banking Corp. hat im ersten Quartal einen höheren Nettogewinn erzielt, der von rekordhohen zinsunabhängigen Erträgen getragen wurde. Dennoch bleibt die singapurische Bank hinsichtlich des Nahost-Konflikts vorsichtig.

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HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/ros/gos

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May 08, 2026 02:02 ET (06:02 GMT)