Die Oversea-Chinese Banking Corp. hat im ersten Quartal einen höheren Nettogewinn erzielt, der von rekordhohen zinsunabhängigen Erträgen getragen wurde. Dennoch bleibt die singapurische Bank hinsichtlich des Nahost-Konflikts vorsichtig.

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May 08, 2026 02:02 ET (06:02 GMT)