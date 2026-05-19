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MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

19.05.26 07:44 Uhr

OpenAI-Gründer Sam Altman hat in einem von Elon Musk angestrengten Prozess einen Erfolg erzielt. Musk hatte behauptet, das Startup hinter dem Chatbot ChatGPT habe "eine Wohltätigkeitsorganisation gestohlen", als es in ein gewinnorientiertes Unternehmen umgewandelt worden sei. Im Kern drehte sich der Fall um Musks Vorwurf, Altman habe ihn manipuliert, sodass er geglaubt habe, zig Millionen Dollar zu spenden, um beim Start einer gemeinnützigen Organisation zur Entwicklung von KI zum Wohle der Menschheit zu helfen - nur damit OpenAI dann in ein gewinnorientiertes Unternehmen umgewandelt wurde.

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HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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May 19, 2026 01:44 ET (05:44 GMT)