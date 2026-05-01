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MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

20.05.26 07:44 Uhr

hat einen neuen KI-Chip und ein Update zu seinem KI-Modell vorgestellt. Der neue Chip Zhenwu M890 bietet laut Alibaba die dreifache Leistung seines Vorgängers Zhenwu 810E. Damit sei er "außergewöhnlich" gut geeignet für komplexe agentenbasierte KI-Workloads, die einen umfangreichen Arbeitsspeicher für die Beibehaltung des Kontexts sowie Hochgeschwindigkeitskommunikation erfordern. Alibaba veröffentlichte zudem ein Update seines großen Sprachmodells (LLM) namens Qwen3.7-Max, das für fortschrittlicheres Programmieren von Agenten und komplexes logisches Denken entwickelt wurde.

GOOGLE

will sein KI-Modell Gemini wettbewerbsfähiger im Bereich agentischer KI machen. Der Konzern hat damit begonnen, Gemini Spark auszurollen. Das ist ein persönlicher KI-Agent, der in der Lage ist, durch das digitale Leben eines Nutzers zu navigieren und in dessen Namen zu handeln. Der Agent wird in vielen Produkten von Google funktionieren und auf der Cloud-Infrastruktur des Unternehmens laufen.

OPENAI

will mehr als 200 Millionen US-Dollar in Singapur investieren, um dort die Einführung von Künstlicher Intelligenz (KI) zu fördern. Singapurs Ministerium für digitale Entwicklung und Information und OpenAI werden zusammenarbeiten, um die angewandte KI-Innovation in dem Stadtstaat voranzutreiben, wie aus einer gemeinsamen Erklärung vom Mittwoch hervorgeht. Dazu gehören die Schulung von Einheimischen und ein besserer Zugang für Unternehmen zu KI-Tools und -Anwendungen.

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HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/cln

(END) Dow Jones Newswires

May 20, 2026 01:45 ET (05:45 GMT)