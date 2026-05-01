hat im ersten Quartal einen höheren Gewinn ausgewiesen, gestützt auf die Einführung von KI-Lösungen. Das Cloud-Speicher-Unternehmen wies einen Gewinn von 17,7 (8,2) Millionen Dollar aus. Je Aktie und bereinigt waren es 37 Cent, verglichen mit einer Konsensschätzung von 36 Cent. Der Umsatz stieg auf 305,9 (276,3) Millionen Dollar und lag damit über der Analystenschätzung von 304,4 Millionen. Für das laufende zweite Quartal erwartet Box einen bereinigten Gewinn von 39 Cent je Aktie bei einem Umsatz von rund 319 Millionen Dollar. Analysten rechneten bislang mit 39 Cent bzw. 317 Millionen.

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HONEYWELL

Die Quantencomputing-Tochter Quantinuum hat die Bedingungen für ihren Börsengang festgelegt. Demnach sollen fast 21,1 Millionen Aktien in einer Preisspanne von je 45 bis 50 Dollar verkauft werden. In der Mitte der Zielspanne würde Quantinuum damit ein Nettoerlös von 941,7 Millionen Dollar winken. Die Bewertung des Unternehmens insgesamt könnte damit bis zu 12,7 Milliarden Dollar erreichen.

ZSCALER

Zscaler hat einen vorsichtigen Ausblick für das gesamte Geschäftsjahr gegeben. Steigende Speicherkosten und Wechsel in der Führungsriege des Vertriebs sorgen für Unsicherheit. Das Cybersicherheitsunternehmen hob dennoch seine Umsatz- und Gewinnprognose für das Gesamtjahr an und sieht den Umsatz nun bei 3,33 statt bei 3,31 bis 3,32 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie wird bei 4,10 bis 4,11 Dollar gesehen, nach einer früheren Prognose von 3,99 bis 4,02 Dollar. Im dritten Quartal, das am 30. April endete, weitete sich der Verlust von Zscaler auf 13,9 (4,1) Millionen Dollar aus. Bereinigt und je Aktie wies Zscaler einen Gewinn von 1,08 Dollar aus, über dem Konsens von 1,01 Dollar. Der Umsatz stieg um 25 Prozent auf 850,5 Millionen Dollar. Analysten hatten 835,6 Millionen prognostiziert.

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HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

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May 27, 2026 01:43 ET (05:43 GMT)