hat im jüngsten Quartal einen höheren Gewinn und Umsatz verzeichnet. Das Unternehmen stellte weiteres Wachstum in Aussicht, da die Nachfrage nach seinen Hochgeschwindigkeits-Konnektivitätslösungen andauert. Das Unternehmen verbuchte im vierten Geschäftsquartal einen Gewinn von 169,1 Millionen Dollar oder 88 Cent je Aktie. Im Vorjahr hatte der Gewinn 36,6 Millionen Dollar oder 20 Cent je Aktie betragen. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 1,16 Dollar. Analysten hatten mit 1,02 Dollar je Aktie gerechnet. Der Umsatz hat sich auf 437 Millionen Dollar mehr als verdoppelt. Analysten hatten mit 431,8 Millionen Dollar gerechnet.

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Hewlett Packard Enterprise (HPE)

hat ihre langfristigen Finanzziele um zwei Jahre vorgezogen, nachdem das Unternehmen Ergebnisse für das zweite Quartal gemeldet hat, die die Erwartungen der Wall Street bei weitem übertrafen. Als Grund nannte das Unternehmen die rasant steigende Nachfrage nach Rechenleistung von Kunden, die auf Werkzeuge der künstlichen Intelligenz umsteigen. HPE meldete einen Umsatzanstieg von 40 Prozent im zweiten Quartal auf 10,68 Milliarden Dollar. Analysten hatten mit einem Umsatz von 9,8 Milliarden Dollar gerechnet. Der Gewinn betrug 624 Millionen Dollar oder 44 Cent je Aktie verglichen mit einem Verlust von 1,05 Milliarden Dollar oder 82 Cent je Aktie im Vorjahr. Bereinigt verzeichnete HPE ein Ergebnis von 79 Cent je Aktie und lag damit deutlich über den Analystenschätzungen von 58 Cent je Aktie. Die Aktie schoss im nachbörslichen Handel um 28 Prozent nach oben.

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HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

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June 02, 2026 01:48 ET (05:48 GMT)