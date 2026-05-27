hat im dritten Quartal einen höheren Umsatz gemeldet und seinen Ausblick angehoben. Cybersicherheitsunternehmen meldete einen Verlust von 177 Millionen Dollar, verglichen mit einem Gewinn von 262 Millionen im Vorjahr. Der Verlust sei ein einmaliges Ereignis im Zusammenhang mit den Kosten aus der Übernahme von CyberArk, hieß es. Bereinigt und je Aktie meldete Palo Alto einen Gewinn von 85 Cent je Aktie. Analysten hatten mit 79 Cent je Aktie gerechnet. Der Umsatz stieg auf 3 (2,29) Milliarden Dollar. Analysten hatten mit 2,94 Milliarden gerechnet. Palo Alto hob außerdem die Prognose an und rechnet nun mit einem Umsatz zwischen 11,42 und 11,43 Milliarden Dollar, nach zuvor 11,28 bis 11,31 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn wird zwischen 3,77 und 3,79 statt 3,65 bis 3,70 Dollar gesehen. Analysten erwarteten bislang 11,3 Milliarden Dollar bzw. 3,68 Dollar.

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hat im jüngsten Quartal einen höheren Gewinn bei gestiegenen Umsätzen verzeichnet. Das Kosmetikunternehmen wies einen Gewinn von 340,5 (Vorjahr: 305,1) Millionen Dollar aus, je Aktie waren es 7,74 Dollar. Analysten hatten 6,89 Dollar erwartet. Der Umsatz lag bei 3,16, verglichen mit Analystenschätzungen von 3,12 Milliarden Dollar. Der flächenbereinigte Umsatz stieg um 5,3 Prozent, verglichen mit der Analystenprognose eines Wachstums von 4,7 Prozent. Für das Geschäftsjahr prognostiziert das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 28,36 bis 28,80 Dollar statt wie zuvor 28,05 bis 28,55 Dollar. Es erwartet ein Umsatzwachstum von 6 bis 7 Prozent und ein vergleichbares Umsatzwachstum von 2,5 bis 3,5 Prozent.

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HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

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June 03, 2026 01:42 ET (05:42 GMT)