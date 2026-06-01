DAX24.840 +0,2%Est506.056 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,1900 -5,5%Nas26.854 -0,9%Bitcoin54.961 -0,4%Euro1,1611 +0,1%Öl96,96 -0,4%Gold4.466 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Marvell Technology A3CNLD Siemens Energy ENER6Y Micron Technology 869020 Microsoft 870747 Broadcom A2JG9Z Deutsche Telekom 555750 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Deutsche Bank 514000 Bayer BAY001 Amazon 906866 NEL ASA A0B733
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX leicht im Minus erwartet -- Asiens Börsen tiefer -- Broadcom mit enttäuschenden Ergebniszahlen -- SpaceX setzt Ausgabepreisfest -- HOCHTIEF steigt in DAX auf -- PUMA, BYD im Fokus
Top News
Aktien von Infineon, STMicro, ASML & Co. unter Druck: Halbleiter-Rally stockt angesichts extremer Erwartungen Aktien von Infineon, STMicro, ASML & Co. unter Druck: Halbleiter-Rally stockt angesichts extremer Erwartungen
Webinar mit Christian Schlegel: Von Dax bis Dow - das bewegt die Märkte im zweiten Halbjahr 2026 Webinar mit Christian Schlegel: Von Dax bis Dow - das bewegt die Märkte im zweiten Halbjahr 2026
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

04.06.26 08:01 Uhr

Das Quantencomputer-Unternehmen sammelt bei seinem aufgestockten Börsengang 1,68 Milliarden Dollar ein. Das von Honeywell unterstützte Startup legte den Ausgabepreis für seine 28 Millionen Aktien auf 60 Dollar pro Stück fest. Den Konsortialbanken wurde zudem eine 30-tägige Option eingeräumt, weitere 4,2 Millionen Aktien zu verkaufen, falls die Nachfrage höher als erwartet ausfallen sollte, wie Quantinuum mitteilte. Die Aktien werden am Nasdaq Global Market notiert und starten voraussichtlich im Laufe des Tages in den Handel.

===

HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/gos

(END) Dow Jones Newswires

June 04, 2026 02:01 ET (06:01 GMT)