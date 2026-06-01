DAX24.616 -0,6%Est506.062 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,1000 -0,6%Nas25.930 +0,9%Bitcoin54.846 +0,3%Euro1,1553 +0,1%Öl93,21 -1,0%Gold4.344 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Micron Technology 869020 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Vonovia A1ML7J Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 NEL ASA A0B733 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212 Amazon 906866 BASF BASF11 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Angriffe zwischen Iran und Israel eingestellt: DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen weitgehend erholt -- OpenAI beantragt Börsengang -- Nordex im Fokus
Top News
VIX trotz Iran-Krieg erstaunlich niedrig -Trügerische Ruhe vor einem Sommersturm an der Wall Street? VIX trotz Iran-Krieg erstaunlich niedrig -Trügerische Ruhe vor einem Sommersturm an der Wall Street?
Unsichere Lage im Nahost-Konflikt bleibt: DAX wenig verändert erwartet Unsichere Lage im Nahost-Konflikt bleibt: DAX wenig verändert erwartet
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

09.06.26 07:46 Uhr

Der Chipkonzern arbeite mit seinen Kunden an rund 40 neuen Produkt-Designs. Darunter seien Datenbrillen, KI-Anhänger oder Kopfhörer mit Kamera, sagte Qualcomm-Chef Cristiano Amon. Sie würden sich die Fähigkeiten moderner KI-Modelle zunutze machen, die etwa Bild- und Audioinformationen gleichzeitig verarbeiten könnten. "Was wir jetzt sehen, ist eine neue Geräteklasse", sagte Amon dem Handelsblatt. Das Smartphone werde nicht verschwinden, aber es trete in den Hintergrund. "Sprache, Sehen und Hören werden Teil der Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine". (Handelsblatt)

BLACKSTONE

versucht, Anteile an privaten Investmentfonds im Wert von mehr als 2 Milliarden US-Dollar in einer der größten Transaktionen dieser Art zu veräußern. Der US-Vermögensverwalter testet damit das Interesse der Anleger an älteren Private-Equity-Vehikeln aus. Blackstone vermarktet eine sogenannte "Collateralised Fund Obligation", die Beteiligungen an Leveraged-Buyout-Fonds zu Anleihen bündelt, um diese an Investoren und Versicherer zu verkaufen, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten. Ob Blackstone die Verbriefung letztendlich durchführen oder versuchen wird, die Anteile im Rahmen einer Sekundärtransaktion zu verkaufen, ist noch unklar, wie eine mit der Angelegenheit vertraute Person sagte. (Financial Times)

===

HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/mpt/gos/flf

(END) Dow Jones Newswires

June 09, 2026 01:46 ET (05:46 GMT)