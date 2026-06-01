hat sein Ziel für die Hauslieferungen im Gesamtjahr gesenkt auf 82.000 bis 83.000 von rund 85.000 Häusern. Als Gründe wurden hohe Zinsen und geopolitische Unsicherheit genannt. Lennar meldete für das zweite Quartal einen Gewinn von 304,8 (Vorjahr: 477,4) Millionen Dollar bzw. von 1,31 Dollar je Aktie auf bereinigter Basis. Analysten hatten 1,24 Dollar erwartet. Der Umsatz sank von 8,38 auf 7,94 Milliarden Dollar und verfehlte die Konsensschätzung von 8,08 Milliarden Dollar.

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June 12, 2026 01:46 ET (05:46 GMT)