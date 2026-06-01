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MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

16.06.26 07:43 Uhr

Die chinesischen Immobilienpreise haben ihren Abwärtstrend im Mai fortgesetzt. Dies verschärft die Immobilienkrise, die nach wie vor eine erhebliche Belastung für die Binnennachfrage darstellt. Die Immobilienpreise in den 70 größten Städten des Landes sind im Mai um 0,2 Prozent gefallen, verglichen mit einem Rückgang von 0,19 Prozent im April.

Einen Lichtblick bot die Industrieproduktion, die im vergangenen Monat im Vergleich zum Vorjahr um 4,5 Prozent zulegte, was größtenteils der Widerstandsfähigkeit der chinesischen Exporte zu verdanken war. Damit wurden der Anstieg von 4,1 Prozent im April und der Marktkonsens von 4,3 Prozent Wachstum übertroffen.

DAVE & BUSTER'S ENTERTAINMENT

hat im ersten Quartal einen geringeren Gewinn und sinkende Umsätze gemeldet. Die vergleichbaren Ladenumsätze sanken um 5,4 Prozent. Dies ist ein stärkerer Rückgang als der von Analysten erwartete Rückgang von 1,2 Prozent. Das Unternehmen wies einen Gewinn von 5,7 Millionen Dollar oder 16 Cent je Aktie aus, verglichen mit einem Gewinn von 21,7 Millionen US-Dollar oder 62 Cent je Aktie im Vorjahr. Bereinigt um bestimmte Sondereffekte meldete das Unternehmen einen Gewinn von 22 Cent je Aktie und verfehlte damit die Analystenerwartungen von 56 Cent. Der Umsatz sank auf 559,2 Millionen Dollar von 567,7 Millionen Dollar im Vorjahr und lag damit unter der Markterwartung von 580,6 Millionen Dollar.

OPENAI

hat im vergangenen Jahr 34 Milliarden US-Dollar ausgegeben. Wie von mit der Angelegenheit vertrauten Personen bestätigten und geprüfte Finanzkennzahlen zeigen, hat der ChatGPT-Entwickler 2025 rund 19 Milliarden Dollar für Forschung und Entwicklung sowie fast 6 Milliarden Dollar für Vertrieb und Marketing und sonstige Kosten ausgegeben. Die Ausgaben, die gegenüber dem Vorjahr stark gestiegen sind, bieten einen seltenen Einblick in die wirtschaftlichen Hintergründe des KI-Booms, insbesondere in die großzügigen Investitionen von OpenAI in die Entwicklung von Modellen, die Finanzierung von Rechenzentren und die Anwerbung von Spitzenforschern. (Financial Times)

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HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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June 16, 2026 01:44 ET (05:44 GMT)