Die Arbeitslosenquote in Australien ist im Mai gesunken. Die Wirtschaft schuf mehr Arbeitsplätze als erwartet, und das trotz der jüngsten Zinserhöhungen der Zentralbank zur Eindämmung der Inflation. Die Arbeitslosenquote sank im Mai auf 4,4 Prozent von 4,5 Prozent im April. Die Gesamtzahl der Beschäftigten stieg um 40.300, wie das australische Statistikamt am Donnerstag mitteilte. Volkswirte hatten zwar mit einem Rückgang der Arbeitslosenquote gerechnet, aber nur etwa 32.000 zusätzliche Stellen erwartet.Die Zahl der Vollzeitbeschäftigten stieg im Mai um 5.200, während die Teilzeitbeschäftigung um 35.200 zunahm, wie aus den Daten hervorging.

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will als umfassende Technologie- und KI-Plattform erheblich stärker wachsen als bislang geplant. Das Halbleiterunternehmen, das bislang vor allem als Chiphersteller für Smartphones bekannt war, plant außerhalb des angestammten Geschäfts nun im Geschäftsjahr 2029 mit Einnahmen von 40 Milliarden US-Dollar - das ist das Doppelte des bisherigen Ziels. Allein die KI-Infrastruktur für Rechenzentren soll bis dahin 15 Milliarden Dollar einbringen.

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June 25, 2026 02:27 ET (06:27 GMT)