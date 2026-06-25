DAX24.812 +0,3%Est506.232 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,0400 +5,1%Nas25.477 -0,4%Bitcoin54.284 +1,1%Euro1,1352 -0,1%Öl72,72 -0,6%Gold3.978 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Micron Technology 869020 NVIDIA 918422 Infineon 623100 SAP 716460 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Bayer BAY001 Microsoft 870747 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf Impulse: DAX kaum verändert erwartet -- Asiens Börsen uneins - Nikkei und KOSPI stark -- Micron: Mega-Gewinnwachstum dank KI-Boom -- Ölmarkt, Infineon, Alibaba, Take Two im Fokus
Top News
Micron-Aktie vor neuem Rekordhoch? Experten reagieren euphorisch auf die Zahlen Micron-Aktie vor neuem Rekordhoch? Experten reagieren euphorisch auf die Zahlen
QUALCOMM-Aktie springt zweistellig an: Neue KI- und Datencenter-Pläne sorgen für Anlegerfantasie QUALCOMM-Aktie springt zweistellig an: Neue KI- und Datencenter-Pläne sorgen für Anlegerfantasie
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

25.06.26 08:27 Uhr

Die Arbeitslosenquote in Australien ist im Mai gesunken. Die Wirtschaft schuf mehr Arbeitsplätze als erwartet, und das trotz der jüngsten Zinserhöhungen der Zentralbank zur Eindämmung der Inflation. Die Arbeitslosenquote sank im Mai auf 4,4 Prozent von 4,5 Prozent im April. Die Gesamtzahl der Beschäftigten stieg um 40.300, wie das australische Statistikamt am Donnerstag mitteilte. Volkswirte hatten zwar mit einem Rückgang der Arbeitslosenquote gerechnet, aber nur etwa 32.000 zusätzliche Stellen erwartet.Die Zahl der Vollzeitbeschäftigten stieg im Mai um 5.200, während die Teilzeitbeschäftigung um 35.200 zunahm, wie aus den Daten hervorging.

QUALCOMM

will als umfassende Technologie- und KI-Plattform erheblich stärker wachsen als bislang geplant. Das Halbleiterunternehmen, das bislang vor allem als Chiphersteller für Smartphones bekannt war, plant außerhalb des angestammten Geschäfts nun im Geschäftsjahr 2029 mit Einnahmen von 40 Milliarden US-Dollar - das ist das Doppelte des bisherigen Ziels. Allein die KI-Infrastruktur für Rechenzentren soll bis dahin 15 Milliarden Dollar einbringen.

===

HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/ros/flf

(END) Dow Jones Newswires

June 25, 2026 02:27 ET (06:27 GMT)