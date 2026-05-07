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MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

02.07.26 07:41 Uhr

Wie das Ministerium für Daten und Statistik am Donnerstag mitteilte, stieg der Referenzindex für Verbraucherpreise im Juni um 3,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr - der schnellste Anstieg seit Dezember 2023. Im Mai hatte der Anstieg 3,1 Prozent betragen. Der jüngste Wert entsprach der Konsensprognose der vom Wall Street Journal befragten Ökonomen. Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Verbraucherpreise im Juni um 0,1 Prozent, was ebenfalls der Umfrage entsprach. Im Mai waren die Preise gegenüber dem Vormonat um 0,5 Prozent gestiegen. Die Kernrate der Verbraucherpreise, die die volatilen Lebensmittel- und Energiepreise ausklammert, stieg im Juni um 2,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr und blieb damit gegenüber dem Vormonat unverändert.

BHP

hat einen Umweltgenehmigungsantrag für ein Projekt im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar zur Wiedereröffnung der Mine Cerro Colorado im Norden Chiles eingereicht. Der nach Marktwert größte Bergbaukonzern der Welt hatte die Mine Ende 2023 geschlossen, jedoch Optionen für eine Wiederaufnahme des Betriebs geprüft, darunter den Einsatz von Laugungstechnologien und entsalztem Wasser.

TAKEDA

Der japanische Pharmakonzern ist eine KI-Partnerschaft zur Wirkstoffforschung mit dem Biotech-Unternehmen Insilico eingegangen mit einem potenziellen anfänglichen Wert von 600 Millionen US-Dollar. Im Rahmen der am Donnerstag angekündigten Partnerschaft wird Takeda Insilico für die Nutzung seiner proprietären Pharma.AI-Plattform bezahlen. Damit sollen Medikamentenkandidaten in verschiedenen therapeutischen Bereichen vorangebracht werden.

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HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/flf/cln

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July 02, 2026 01:41 ET (05:41 GMT)