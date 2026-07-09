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MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

hat im dritten Quartal Umsatz und Gewinn gesteigert und die Markterwartungen beim Umsatz übertroffen. Der Nettogewinn erhöhte sich von 35,2 auf 39,7 Millionen Dollar beziehungsweise 1,28 Dollar je Aktie. Der Umsatz stieg um 13 Prozent auf 1,48 Milliarden Dollar und lag damit über der Analystenschätzung von 1,43 Milliarden Dollar. Die vergleichbaren Nettowarenverkäufe legten um 11 Prozent zu.

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HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/gos

(END) Dow Jones Newswires

July 09, 2026 02:49 ET (06:49 GMT)

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