21.07.26 07:40 Uhr

Der israelische Geheimdienst glaubt, dass der Iran im vergangenen Herbst Tausende von Urananreicherungszentrifugen in Tunnel tief im Inneren eines Berges verlegt hat - eine Entwicklung, die die Sorge verstärken würde, dass Teheran sein Atomprogramm wieder aufbauen könnte. Das berichten sowohl israelische als auch US-Vertreter.

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ZOLLSTREIT USA-KANADA

US-Präsident Donald Trump hat einen zusätzlichen Zoll von 50 Prozent auf bestimmte Güter aus Kanada verhängt, darunter Wein, Hockeyschläger und Zement. Wie das Weiße Haus mitteilte, stellen die Zölle eine Reaktion auf die "diskriminierende Behandlung US-amerikanischer Produkte" durch Kanada dar. Einige Sektoren und Güter, darunter Energie, Kali und Fisch oder kritische Mineralien, sind von den neuen Zöllen ausgenommen. Die Zölle sollen 30 Tage nach der Unterzeichnung in Kraft treten und betreffen kanadische Güter im Wert von etwa 20 Milliarden US-Dollar.

ZÖLLE USA-EU

Die Einfuhr von EU-Waren in die USA hat sich im vergangenen Jahr verteuert. US-Importeure zahlten im Jahr 2025 zusätzlich 31 Milliarden Euro für Waren aus der Europäischen Union, verglichen mit rund 7 Milliarden Euro im Jahr 2024, bevor US-Präsident Trump damit begann, Zölle gegen andere Länder zu verhängen, wie ein hochrangiger EU-Beamter am Montag sagte.

SAMSUNG ELECTRONICS

will eine Robotik-Sparte gründen und diesen Bereich zu einem zentralen künftigen Wachstumstreiber ausbauen. Die Sparte "Robotics eXperience" oder RX soll sämtliche Robotik-Fähigkeiten bündeln von der mittel- bis langfristigen Strategieentwicklung bis hin zur Entwicklung von Kerntechnologien und deren Kommerzialisierung, wie der südkoreanische Technologieriese mitteilte.

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HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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July 21, 2026 01:41 ET (05:41 GMT)