30.07.26 08:05 Uhr

zufolge hat Cyclospora den Salat des Unternehmens nicht direkt beeinträchtigt. Der Ausbruch des Parasiten habe sich aber dennoch negativ auf die Umsätze ausgewirkt. Die Restaurantkette teilte mit, dass die Nachrichten über den mit Frischprodukten in Verbindung gebrachten Ausbruch die Umsätze im Juli beeinträchtigt und die Dynamik zu Beginn des Monats gebremst hätten. Der Umsatzrückgang sei geringfügig gewesen.Die Investoren von Meta Platforms hatten sich die Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des zweiten Quartals in der Hoffnung angehört, beruhigend konkrete Antworten darauf zu erhalten, wie viel mehr das Unternehmen für Künstliche Intelligenz (KI) auszugeben gedenkt und wie es diese Investition zu Geld machen will. Da sie diese nicht erhielten, straften sie die Aktie des Social-Media-Unternehmens ab und schickten sie im nachbörslichen Handel um rund 10 Prozent nach unten.

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LAM RESEARCH

hat im vierten Quartal einen höheren Umsatz erzielt, gestützt durch die KI-getriebene Nachfrage. Das Unternehmen wies einen Nettogewinn von 2,28 Milliarden US-Dollar oder 1,81 Dollar je Aktie aus, nach 1,72 Milliarden Dollar oder 1,35 Dollar je Aktie im Vorjahr. Der bereinigte Gewinn betrug 1,82 Dollar je Aktie. Analysten hatten 1,69 Dollar je Aktie erwartet. Der Umsatz stieg auf 6,72 Milliarden Dollar von 5,17 Milliarden Dollar. Der Markt hatte mit 6,66 Milliarden Dollar gerechnet.

META PLATFORMS

meldete für das zweite Quartal einen Rekordumsatz, doch eine Aktualisierung der KI-Ausgabenpläne des Unternehmens und der Rückgang des freien Cashflows auf weniger als 1 Milliarde US-Dollar verschärften die genaue Prüfung der Kosten für den Ausbau der Infrastruktur. In einer Telefonkonferenz sagte der Vorstandsvorsitzende, Mark Zuckerberg, das Unternehmen habe "eine ganze Reihe von Angeboten" von Unternehmen erhalten, die überschüssige Rechenleistung zu einem Aufpreis zu kauften, aber der unmittelbare Fokus liege darauf, diese Kapazität für die eigenen Bestrebungen zu nutzen. Der freie Cashflow, der im ersten Quartal noch bei über 12 Milliarden Dollar lag, schrumpfte auf weniger als 784 Millionen Dollar, obwohl er nicht wie prognostiziert in den negativen Bereich abrutschte. Der Nettogewinn sank im Vergleich zum Vorjahr um 14 Prozent. Eine weitere Enttäuschung war die Umsatzprognose des Unternehmens für das laufende Quartal.

ROBINHOUND

hat einen Anstieg des Quartalsgewinns um 48 Prozent gemeldet und damit die Schätzungen der Analysten deutlich übertroffen. Die Handelseinnahmen stiegen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 44 Prozent. Die Einnahmen von Robinhood aus dem Kryptohandel sind seit einigen Quartalen rückläufig.

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HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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July 30, 2026 02:06 ET (06:06 GMT)