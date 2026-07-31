31.07.26 07:54 Uhr

ÖL

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 81,54 -2,5 -2,05 83,59

Brent/ICE 86,91 -2,4 -2,12 89,03

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Die Kämpfe im Iran-Krieg gingen derweil weiter, was die Hoffnungen auf eine friedliche Lösung weiter schwinden ließ. Die Ölpreise pendelten nach den jüngsten kräftigen Gewinnen zwischen leichten Gewinnen und Verlusten. Der Preis für ein Barrel der Sorte Brent fiel um 1,1 Prozent auf 89,72 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

INDUSTRIEAKTIVITÄT CHINA

Der offizielle Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe fiel im Juli auf 49,2 von 50,3 im Juni. Der Juli-Wert verfehlte die ermittelte Prognose von 50,1. Extreme Wetterbedingungen beeinträchtigten die Fabrikaktivitäten und erhöhen den Druck auf Peking, zusätzliche politische Unterstützung zur Förderung des Wachstums auf den Weg zu bringen.

Der Einkaufsmanagerindex im nicht-verarbeitenden Gewerbe für Juli lag mit 49,0 (Juni: 50,2) unter der Wachstumsschwelle von 50.

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INDUSTRIEPRODUKTION JAPAN

Die Industrieproduktion stieg im Juni gegenüber dem Vormonat um 1,3 Prozent und damit deutlich stärker als im Mai mit einem Plus von 0,1 Prozent. Eine Umfrage unter Ökonomen hatte einen Anstieg von 1,0 Prozent prognostiziert.

INFLATION JAPAN

Die Verbraucherpreise im Großraum Tokio, ohne frische Lebensmittel, stiegen im Juli um 1,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Wert lag über dem Anstieg von 1,6 Prozent im Juni. Er übertraf auch die Erwartungen von Ökonomen, die mit einem Plus von 1,7 Prozent gerechnet hatten.

ARBEITSLOSENQUOTE JAPAN

Arbeitslosenquote Juni 2,5% (PROG: 2,5%)

AMAZON

steigerte den Umsatz im zweiten Quartal um 20 Prozent auf 200,6 Milliarden Dollar. Der Umsatz mit AWS erhöhte sich um 37 Prozent auf 42,2 Milliarden Dollar. Das Nettoergebnis betrug 62,6 Milliarden Dollar. Alle drei Kennziffern übertrafen die Erwartungen von Analysten. Amazon erhöhte zudem die für dieses Jahr geplanten Investitionen um 200 Milliarden auf 220 Milliarden Dollar.

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Bank OF AMERICA

plant die Übernahme der britischen Informationssicherheitsberatung MDSec Consulting Limited, um ihre Fähigkeit im Bereich Cybersicherheit auszubauen. Wie beide Unternehmen mitteilten, soll die Transaktion im vierten Quartal abgeschlossen werden, vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen. Finanzielle Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

HOME DEPOT

hat im Rahmen einer Neuausrichtung eine neue Division geschaffen, die sich auf professionelle Kunden konzentriert und vom Finanzchef geleitet wird. Die Maßnahme soll der US-Baumarktkette helfen, ihren Marktanteil auszubauen und Innovationen zu beschleunigen.

ICE

übernimmt die elektronische US-Handelsplattform MarketAxess für 6 Milliarden US-Dollar. Der Finanzdienstleister wird laut Angaben beider Seiten 167 Dollar pro MarketAxess-Aktie in bar bezahlen. Das entspricht einem Aufschlag von 33 Prozent auf den Schlusskurs der Aktie vom Mittwoch.

TESLA

Elon Musk hat das China-Geschäft von Tesla so konzipiert, dass es im Falle geopolitischer Spannungen leicht von seinem US-Geschäft getrennt werden könnte. Dieser Umstand würde sich auch als nützlich erweisen, sollte Musk eine Fusion mit SpaceX umsetzen. Musk hatte Tesla-Führungskräfte angewiesen, das Unternehmen mit einem "Laser" zwischen seinen Geschäften in den USA und China zu organisieren, so die mit der Planung vertrauten Personen. Er wollte sicherstellen, dass im Falle eines geopolitischen Konflikts zwischen den beiden Ländern zumindest die US-amerikanische Hälfte von Tesla überleben würde.

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HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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July 31, 2026 01:54 ET (05:54 GMT)