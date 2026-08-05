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MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

Der Medienkonzern verkauft seinen 50-prozentigen Anteil an A+E Global Media für rund 1,2 Milliarden US-Dollar an Hearst. Hearst wird damit die vollständige Eigentümerschaft an prominenten Marken wie Lifetime und The History Channel übernehmen. Hearst teilte mit, dass der Abschluss des Geschäfts unter dem Vorbehalt der üblichen Vollzugsbedingungen für September erwartet wird.

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HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/flf/ros

(END) Dow Jones Newswires

August 05, 2026 01:39 ET (05:39 GMT)